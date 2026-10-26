Robert De Niro (83 años): «No admitas nada en tu vida que no puedas dejar en 30 segundos si la pasma te pisa los talones»

Cuando pensamos en la figura de Robert De Niro, las primeras películas que se nos vienen a la mente son títulos como El padrino II (1974), Taxi driver (1976) o Toro salvaje (1980). Algo normal, sobre todo teniendo en cuenta que son tres obras maestras de la historia del séptimo arte. Sin embargo, hay un filme en cuestión que no está tan presente como debería en el recuerdo de la mayoría de cinéfilos que se acuerdan de la filmografía del dos veces ganador del premio de la Academia. Nos referimos al thriller de acción al que pertenece la frase que traemos hoy: la mejor cinta de atracos del cine moderno, Heat.

Estrenada en 1995, el proyecto de Michael Mann es una de esos largometrajes que poco a poco se ganaron su condición de producto audiovisual de culto. Entre otras cosas, porque en su momento no obtuvo siquiera una sola nominación en los Oscar. Protagonizada por De Niro y Pacino, el guion nació del episodio piloto de una serie que jamás llegó a salir a flote, sobre un detective llamado Vincent Hanna que sigue el rastro a un grupo de peligrosos atracadores liderados por Neil McCauley. Pero cuanto más avanza el caso, estar al lado o en contra de la ley parece un matiz menor. Ambos se parecen más de lo que podrían pensar. Con relaciones sentimentales complicadas, ser buenos en lo suyo es lo que marca su existencia, aunque eso esté vinculado a una prolongada soledad donde, paradójicamente, ellos son quienes mejor se comprenden el uno al otro.

Robert De Niro es Neil McCauley en ‘Heat’

El rol de McCauley, encarnado por De Niro, dice la frase que tenemos hoy así a la hora de metraje de la película, cuando se reúne cara a cara con Hanna en la icónica secuencia de la cafetería. Ahí es cuando el ladrón le explica al inspector cuál es su filosofía de vida y cuál es su regla de oro para sobrevivir en este mundo criminal:

«No admitas nada en tu vida que no puedas dejar en 30 segundos si la pasma te pisa los talones».

La reflexión parece una frase más de lucimiento de personaje o forajido que vive al margen de la sociedad, pero en cambio, esconde una vulnerabilidad real que veremos en el tramo final de la historia. La sentencia explica a la perfección el desapego de McCauley hacia los sentimentalismos y su frialdad como profesional hermético, que pone el objetivo de su atraco o golpe por delante de todo y de todos. En el momento de la verdad, esa idea se pone en cuestión por un interés romántico y se refleja a la perfección la tensión dramática entre huir hacia una nueva vida o seguir sobreviviendo alejado de los peligros de un mundo criminal que no le tiene reservado a su destino nada bueno.

‘Heat 2’ está en camino

La película original está disponible bajo suscripción en Disney Plus. No obstante, lo que los verdaderos fans esperan con ansias es el estreno de Heat 2 en 2027. Una secuela/precuela en la que no aparecerá De Niro, pero sí todo un cartel de estrellas lideradas por Leonardo DiCaprio y Christian Bale.