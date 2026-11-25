Llega una nueva temporada de descuentos especiales donde adquirir más barato nuestras mejores prendas en Zara. Para tener ese vestido favorito de Navidad antes de que se agote, hay un truco para comprar en Zara durante el Black Friday. Y es que muchas desconocen que puedes comprar o mirar antes aquella ropa rebajada.

Para saber qué prendas tendrán descuento durante el Black Friday en Zara, y poder crear tu cesta de la compra en unos minutos, puedes poner en macha el truco que algunos empleados han desvelado. Como el Black Friday se realiza en muchos países del mundo y en especial en las tiendas de Inditex allá donde estén, hay que entrar en la web de Zara de otros países como Finlandia o China, pues allí este día de descuentos arrancan antes. Verás entonces las prendas y sus ya descuentos para tenerlos en cuenta.

Comprar en Zara durante el Black Friday

De esta forma, sabremos antes qué prendas de Zara tendrán un descuento importante antes de que venga la fecha especial de Black Friday 2026.

Hay más trucos para comprar y no quedarte con tus prendas favoritas. Pues lo que muchos consumidores desconocen es que el final del stock no siempre significa que la oportunidad haya desaparecido para siempre. Cuando una prenda vuelve a Zara en perfecto estado, no desaparece del circuito comercial. Tras pasar por los controles correspondientes, vuelve a incorporarse al inventario disponible.

Durante las rebajas, como en la temporada de descuentos del Black Friday, este proceso adquiere una importancia especial porque las prendas vuelven al stock con el precio vigente en ese momento, que en ocasiones puede ser incluso más bajo que el que tenían cuando fueron compradas inicialmente.

Uno de los aspectos más desconocidos para muchos consumidores es que el inventario de Zara está en constante actualización.

Cuando una devolución se registra en el sistema, esa unidad vuelve a estar disponible para la venta. Esto ocurre tanto en las tiendas físicas como en la plataforma online. Como consecuencia, prendas que figuraban como agotadas pueden reaparecer durante unos minutos o unas horas antes de volver a desaparecer.

Actualiza tus datos personales

Otra de las cosas que te harán comprar de forma más rápida en esta fecha señalada es mantener actualizados los datos personales, la dirección de envío y el método de pago. Son maneras de evitar perder tiempo durante el proceso de compra.

Preparar antes la cesta de la compra

Uno de los consejos para no perder tiempo en estas fechas es preparar la cesta de la compra antes de que comiencen los descuentos. Ten en cuenta tanto la aplicación como la página web de Zara, que permiten guardar los artículos que te interesan en la lista de favoritos. Así tienes localizadas tus prendas y puedes acceder a ellas rápidamente cuando ya arranque el Black Friday 2026.

Prepara alternativas de prendas

Si una prenda se agota, puede que no vuelva a estar disponible. Por esto, otra recomendación es guardar en tu cesta o en favoritos otras opciones similares a lo que deseas, especialmente si buscas un abrigo, una chaqueta o un bolso concreto.

Activar las notificaciones

Hay variedad de funcionalidades en las tiendas online y en la aplicación. Por ejemplo, las notificaciones de la aplicación te ayudan a conocer las novedades y promociones antes. También puedes seguir los canales oficiales de Zara para conocer cuándo empiezan las ofertas.

Entrar a deshoras

Lo ideal es entrar en la tienda a horas intempestivas. Sobre todo por la mañana cuando la mayor parte de las personas están trabajando, o bien por la noche o de madrugada cuando ya todo el mundo duerme. Hay más posibilidades de comprar y tener opciones de encontrar lo que buscas.

Cuando empieza el Black Friday en Zara

En Zara, la madre de todas las marcas de la compañía Inditex, tiene fecha de inicio del Black Friday 2026 el jueves 26 durante la tarde online, y hay que esperar unas horas para poder tener descuentos en las tiendas físicas, porque arrancan en fecha oficial: durante el 27 de noviembre.

La ventaja es que en Zara podemos hacer las compras más especiales para la temporada otoño e invierno 2026. En especial, en cuanto a jeans, jerséis, chaquetas y blusas, y luego ir a los vestidos elegantes para las fiestas de Navidad.

Además, si tienes pensado hacer regalos en forma de ropa o complementos para las fiestas navideñas, entonces es el momento de consultar y hacerte entonces con los descuentos en tales productos para tu madre, hermana, amigos…