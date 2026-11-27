Tener una plaza de garaje en propiedad es algo que se da en muchos edificios y comunidades de vecinos. Sin embargo, esto no quiere decir que la persona pueda hacer cualquier modificación sin consultar antes qué permite precisamente la comunidad. En concreto, poner una pequeña barrera para evitar que otro vehículo invada el espacio está del todo permitido, aunque hemos de ser conscientes que la situación puede cambiar cuando hablamos de una estructura metálica fijada al suelo, a una pared o a uno de los pilares del edificio.

Si se consulta la Ley de Propiedad Horizontal, veremos que deja hacer determinadas modificaciones dentro de los elementos privativos, aunque pone límites bastante claros. El artículo 7.1 establece que el propietario puede modificar elementos arquitectónicos, instalaciones o servicios siempre que no afecte a la seguridad del edificio, a su estructura general, a su configuración o al derecho de otros vecinos. Fuera de ese ámbito privativo, en cambio, no puede realizar alteraciones por su cuenta.

La Ley de Propiedad Horizontal lo confirma: instalar una valla en tu plaza de garaje para evitar daños en el coche está avalado por el artículo 7.1

El artículo 7.1 señala que cada propietario puede realizar modificaciones dentro de su piso o local, pero no de cualquier manera. La obra no puede menoscabar la seguridad del inmueble, alterar su estructura general ni perjudicar a otro propietario. Además, determinadas actuaciones deben comunicarse previamente al representante de la comunidad. El problema aparece al trasladar esta regla a una plaza de garaje, porque no todo lo que vemos dentro de las líneas pintadas pertenece necesariamente al propietario.

El suelo, los pilares, los muros de carga, determinados cerramientos y muchas instalaciones generales del garaje pueden tener consideración de elementos comunes. Por eso, antes de colocar una estructura fija conviene saber exactamente dónde se va a anclar y qué parte del inmueble se está modificando. También importa cómo figure la plaza en la escritura. Puede aparecer como finca independiente, como anejo de una vivienda o bajo otra configuración dentro del título constitutivo. Esa información, junto con los estatutos de la comunidad, será la que permita saber hasta dónde llegan realmente las facultades del propietario.

Una barrera desmontable no es lo mismo que una valla fija

No todas las instalaciones tienen el mismo alcance. Colocar una barrera móvil o un elemento que pueda retirarse fácilmente no plantea necesariamente los mismos problemas que construir un cerramiento metálico permanente alrededor de la plaza. Pero si para instalarlo hay que perforar el pavimento, utilizar un pilar como soporte o anclar la estructura a una pared comunitaria, podría existir una intervención sobre elementos comunes.

Y ahí el propietario no puede decidir por su cuenta. La propia Ley de Propiedad Horizontal indica que en el resto del inmueble no se pueden realizar alteraciones unilateralmente. Además, hay que fijarse en el espacio que ocupa la instalación, ya que una valla no puede invadir una plaza contigua, reducir una zona de circulación ni hacer más difícil que otro vecino aparque o maniobre. Y en un garaje, unos pocos centímetros pueden marcar bastante diferencia, especialmente cuando las plazas son estrechas o se encuentran junto a columnas y zonas de paso.

Cuándo hace falta permiso de la comunidad

Uno de los errores más habituales es pensar que basta con comunicar al presidente que vamos a realizar una obra. La comunicación previa que contempla el artículo 7.1 se refiere a modificaciones que el propietario puede realizar dentro de su ámbito privativo y siempre que se respeten todos los límites establecidos por la ley. No convierte automáticamente en válida una actuación que afecta a un elemento común. Pero si la valla necesita fijarse a un pilar, una pared, una instalación general o cualquier otra parte comunitaria, habrá que comprobar qué autorización exige la Ley de Propiedad Horizontal y qué dicen el título constitutivo y los estatutos.

También puede intervenir la comunidad cuando la instalación altere la configuración del garaje o afecte a la seguridad. No se puede, por ejemplo, obstaculizar una salida de emergencia, impedir el acceso a elementos de protección contra incendios o reducir el espacio necesario para circular. Algo parecido ocurre si existen instalaciones comunes de ventilación, electricidad u otros servicios. El hecho de que pasen por el interior o el perímetro de una plaza no las convierte en propiedad exclusiva del titular.

Qué revisar antes de instalar una valla en la plaza de garaje

Antes de comprar la estructura o empezar a hacer agujeros conviene revisar tres documentos: la escritura, el título constitutivo y los estatutos de la comunidad. Ahí puede aparecer tanto la configuración jurídica de la plaza como alguna limitación específica relacionada con cerramientos, barreras o modificaciones dentro del garaje.

Después hay que comprobar de qué manera se instalará la valla, ya que no es lo mismo apoyar un elemento desmontable dentro del espacio propio que perforar el suelo común o fijarlo a un pilar. También resulta importante pensar en los vecinos de las plazas próximas. Una instalación que dificulte abrir las puertas del coche, reduzca el espacio de maniobra o invada una zona de circulación puede generar un conflicto aunque se encuentre aparentemente dentro de los límites pintados.

Si se realiza una obra sobre elementos comunes sin la autorización necesaria, la comunidad puede exigir su retirada y que se devuelva el garaje a la situación anterior. Por eso, el artículo 7.1 puede amparar determinadas modificaciones dentro de una plaza de garaje, pero no supone una autorización general para colocar cualquier tipo de valla. El detalle decisivo está en saber si la estructura se limita al espacio privativo o, por el contrario, termina modificando alguna parte común del edificio.