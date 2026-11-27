Noviembre es uno de los meses más esperados por buena parte de los pensionistas porque junto a la mensualidad ordinaria llega también la conocida como paga extra de Navidad. Para quienes tienen derecho a cobrarla completa, esto supone recibir aproximadamente el doble de su pensión habitual, aunque la cantidad final puede variar en función de la situación de cada beneficiario.

Sin embargo, no todos los pensionistas recibirán esta paga extraordinaria íntegra. La propia Seguridad Social establece que, cuando una pensión se reconoce durante el periodo en el que se genera la extra o su cobro ha estado suspendido temporalmente, la cantidad se calcula de forma proporcional. Además, determinadas pensiones ni siquiera cuentan con una paga adicional en noviembre porque las extraordinarias ya están incluidas dentro de las doce mensualidades del año.

Estos son los pensionistas que no recibirán la paga extra de Navidad íntegra

La paga extraordinaria correspondiente a noviembre se genera durante un periodo de seis meses. La Seguridad Social establece que, cuando se trata de una pensión de jubilación recién reconocida, una reanudación del pago o una suspensión, la extra se abona por sextas partes. Esto afecta principalmente a quienes hayan empezado a cobrar su pensión durante los últimos meses. Una persona cuya jubilación haya sido reconocida después de comenzar el periodo de devengo no habrá generado las seis partes necesarias para recibir una mensualidad extraordinaria completa.

En ese caso no pierde el derecho a la paga, pero cobrará únicamente la cantidad correspondiente al tiempo durante el que haya tenido reconocida la pensión. Lo mismo puede suceder cuando el cobro ha estado suspendido temporalmente. Los meses en los que no se haya devengado la prestación no generan la parte correspondiente de la paga extraordinaria, por lo que la cantidad final será inferior a una mensualidad completa. De este modo, la Seguridad Social deja claro que las pagas extraordinarias completas tienen el mismo importe que la mensualidad ordinaria correspondiente cuando se ha completado todo el periodo de devengo.

Algunas pensiones no tienen una extra diferenciada en Navidad

Existe además otro grupo de pensionistas que no verá un segundo ingreso equivalente a su mensualidad habitual durante noviembre. En este caso, sin embargo, la razón es completamente distinta. Las pensiones que derivan de un accidente de trabajo o de una enfermedad profesional se abonan en doce mensualidades. Esto ocurre porque las dos pagas extraordinarias ya están prorrateadas dentro de las cantidades que se reciben cada mes.

Por tanto, estos pensionistas no cobran menos dinero en el conjunto del año por no recibir una paga adicional en Navidad. Simplemente reciben el importe anual distribuido de otra manera. La norma afecta, entre otras, a determinadas pensiones de incapacidad permanente, viudedad u orfandad cuando tienen su origen precisamente en un accidente laboral o una enfermedad profesional. La Seguridad Social confirma que estas prestaciones se satisfacen en doce mensualidades porque las extraordinarias ya se han tenido en cuenta en el cálculo. Si la pensión deriva, en cambio, de una enfermedad común o de un accidente no laboral, lo habitual es que se pague en catorce mensualidades, con dos extras que se hacen efectivas junto con las correspondientes a junio y noviembre.

La paga extra de 2026 incorpora la subida de las pensiones

Las pensiones contributivas se revalorizaron en 2026 un 2,7% con carácter general respecto a las cantidades vigentes a finales de 2025. Esa subida se aplica también al importe de las pagas extraordinarias cuando corresponden. Por esta razón, quien tenga derecho a cobrar la extra completa recibirá en noviembre una cantidad equivalente a su mensualidad ordinaria ya actualizada, salvo que existan circunstancias particulares que modifiquen el importe.

Por ejemplo, un pensionista que cobre normalmente 1.500 euros y haya generado la paga extraordinaria completa tendrá derecho, en términos generales, a otros 1.500 euros en concepto de extra. Después pueden intervenir cuestiones como las retenciones fiscales aplicables a determinadas pensiones. No ocurre lo mismo con quienes hayan empezado a cobrar su prestación durante el periodo de generación de la extra. En ese caso habrá que calcular las sextas partes correspondientes.

Cuándo se cobra la paga extra de Navidad

La Seguridad Social establece que las pensiones se devengan por mensualidades naturales vencidas y que existen dos pagas extraordinarias, correspondientes a junio y noviembre. En la práctica, muchos pensionistas reciben el ingreso antes de la fecha oficial porque las entidades bancarias acostumbran a anticiparlo. Por eso durante los últimos días de noviembre comienzan a aparecer los primeros abonos de la mensualidad junto con la paga extraordinaria.

La fecha concreta no es idéntica para todos, ya que depende de cada banco y de sus políticas de adelanto aunque la mayoría hace el ingreso el 25 de noviembre, de modo que es posible que muchos pensionistas ya hayan cobrado su pensión del mes, junto a la paga extra. De este modo quienes hayan cobrado la pensión durante todo el periodo necesario y tengan una prestación abonada en catorce pagas recibirán la extraordinaria completa, mientras quienes hayan empezado a percibirla más tarde o hayan tenido una suspensión cobrarán la parte generada. Y quienes reciban una pensión derivada de accidente de trabajo o enfermedad profesional no verán una paga separada porque ese dinero ya se ha ido incorporando mes a mes a su pensión habitual.