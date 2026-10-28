Yanes tasa en 1.023.320 euros las joyas de Zapatero, por debajo de Ansorena, como adelantó OKDIARIO

La joyería Yanes ha tasado en 1.023.320 euros las joyas halladas por la Policía en la caja fuerte del despacho del ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. La cifra queda por debajo de los 1,3 millones de euros que había calculado Ansorena y confirma lo que OKDIARIO adelantó el pasado 21 de octubre: la segunda tasación ha ratificado el carácter millonario del conjunto sin desautorizar a la primera.

La diferencia entre ambos peritajes ronda los 276.680 euros. Es una distancia relevante, pero no altera lo esencial: las alhajas que guardaba Zapatero superan con holgura el millón de euros.

El informe, conocido este miércoles, ha sido dirigido al juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, que fue quien encargó la pericia. Los investigadores, la Fiscalía y el juzgado sospechan que, en lugar de un regalo, podrían ser un pago por servicios prestados.

En él, la joyería sostiene que las piezas «pudieran haber sido fabricadas en India, Tailandia, China o países de Asia central». Es la primera vez que un peritaje apunta a un posible lugar de fabricación del conjunto.

Los peritos también han puesto el foco especialmente en cómo se conservaban las joyas. A su juicio, «resulta incoherente el hecho de que piezas de este valor no esten acompañadas de sus estuches originales para su debida conservación y protección».

Esa incoherencia se extiende a la falta de papeles. Yanes ha destacado que las joyas carecen «de la documentación y acreditación de calidad e identidad que normalmente acompañan a joyas ostentosas».

El informe explica, además, cómo suele producirse este tipo de compras. «Cuando se adquieren este tipo de joyas, se hace en joyerías conocidas, con certificaciones, con estuchería y con marcas trazables que identifiquen al fabricante y a la firma comercial», añade el documento.

Ninguno de esos rastros ha aparecido en el caso de Zapatero. Ni estuches, ni certificados, ni marcas que permitan seguir el recorrido de las piezas desde el taller hasta la caja fuerte.

Una fecha imposible de precisar

Tal y como avanzó este periódico, los joyeros de Yanes no han podido determinar cuándo se ensamblaron las piezas. Fuentes de la investigación explicaron a OKDIARIO que los conjuntos carecen de una numeración explícita y de un número de sellos distintivos claro que permita datarlos.

Las mismas fuentes señalaron que solo podría ofrecerse, en todo caso, una horquilla de varios años, sin acreditar el año exacto en que se montó cada aderezo, como se denomina en joyería al juego de piezas pensadas para lucirse juntas: collar, pendientes, pulsera o broche. En todo caso para los investigadores es un dato no concluyente. Las joyas se pudieron montar, por ejemplo, en el año 2000 pero entregarse a Zapatero en 2025 por lo que los presuntos delitos no estarían prescritos.

Si fueron entregadas hace más de diez años, los delitos estarían prescritos. Por ese motivo, conocer su origen se ha convertido en el eje sobre el que pivota la investigación.

Las joyas de Zapatero

La segunda tasación fue solicitada por la Fiscalía Anticorrupción a principios del verano, que pidió al juez una nueva valoración para contrastar la cifra de Ansorena y, sobre todo, para tratar de averiguar la fecha de montaje de las piezas.

Anticorrupción llegó a barajar que el encargo recayera en una joyería extranjera. El objetivo era evitar posibles presiones sobre los joyeros españoles, ante el temor de que pudiera influir el hecho de tasar el patrimonio de un ex presidente del Gobierno.

Esa opción se descartó finalmente y el trabajo se encomendó a Yanes que ha sido, para las fuentes consultadas, muy exhaustivo. La defensa de Zapatero intentó entonces recusar a los joyeros de la firma por haber opinado en medios de comunicación sobre su ajuar.

El juez rechazó esa pretensión. Consideró que la recusación no admite interpretaciones extensivas ni analogías basadas en meras sospechas de predisposición o en una apariencia de parcialidad.

Origen saudí cuestionado

Zapatero ha sostenido que las joyas se las regaló un rey saudí en 2007. Con esa versión, el ex presidente socialista ha tratado de zafarse de ambos delitos, ya que la fecha situaría la entrega fuera del plazo de prescripción.

Los investigadores, sin embargo, han puesto en duda su relato porque no ha aportado ninguna prueba que lo respalde. «Unas joyas de este calibre se las hubieran regalado a un Rey, no a un presidente y si no tuvieran valor no las hubiera guardado en una caja fuerte», han expuesto fuentes de la investigación.

Como informó OKDIARIO, el ex presidente ha pasado meses intentando conseguir documentación oficial que acreditase el origen de las piezas. Sus gestiones diplomáticas no han dado fruto, pese a que llegó a movilizar a su antiguo equipo del Ministerio de Exteriores de su etapa al frente del Gobierno.

Ante ese fracaso, Zapatero pidió al juez que fuera el propio juzgado quien solicitara una comisión rogatoria a Arabia Saudí. El magistrado trasladó la cuestión a la Fiscalía Anticorrupción antes de pronunciarse.

Fuentes judiciales advirtieron entonces de que Arabia Saudí rara vez colabora con la justicia española. A su juicio, la petición «carece de sentido», porque no confían en que el país facilite la información pertinente.

Finalmente, en efecto, el juez ha rechazado la petición de Zapatero de solicitar a Arabia Saudí datos sobre sus joyas y ha expresado sus dudas de que se tratara de un regalo oficial.

El peritaje de Yanes no ayuda a despejar esas dudas. Los posibles países de fabricación que señala el informe, India, Tailandia, China o Asia central, no incluyen la península arábiga donde están los Emiratos Árabes, y la ausencia de estuches y certificados impide vincular las piezas a ninguna casa de joyería ni a ningún protocolo de regalo institucional.