La Fiscalía suma un quinto delito contra Zapatero: malversación por las joyas de 1,3 millones

La Fiscalía Anticorrupción ha pedido al juez José Luis Calama que investigue a José Luis Rodríguez Zapatero “también por la comisión de un delito de malversación” por las joyas halladas en su oficina, tasadas de forma preliminar en 1.323.915 euros.

Si el juez lo acepta, será el quinto delito que se le atribuye al ex presidente socialista. El magistrado no ha decidido aún y, antes, ha reclamado al Patrimonio del Estado el acta de 2012 con los regalos que el expresidente recibió en La Moncloa.

La petición consta en un informe del 21 de octubre de 2026, firmado por la fiscal Elena Lorente y al que ha tenido acceso OKDIARIO. Su tesis se apoya en la versión de la propia defensa: si las joyas fueron un obsequio institucional, pertenecían al Estado desde el momento de su entrega.

El juez ha respondido este viernes con una providencia que ordena a la Subdirección General de Patrimonio del Estado remitir copia del acta “a la mayor brevedad, y en todo caso en el plazo de dos días”. La UDEF se encargará de diligenciar el oficio.

Regalo saudí

La defensa de Zapatero ha atribuido los tres aderezos de mayor valor, de esmeraldas, rubíes y zafiros, a un regalo del rey Abdullah de Arabia Saudí. El obsequio se habría producido durante su visita oficial a España los días 18 y 19 de junio de 2007.

Según ese escrito, el entonces presidente aceptó las joyas “por deferencia y como muestra de agradecimiento y respeto de mi representado hacia el monarca saudí”.

Para acreditarlo, la defensa ha aportado dos cartas, fechadas el 16 de junio y el 12 de agosto de 2026, dirigidas al jefe de Protocolo de la Corte Real saudí. Con ese respaldo ha solicitado al juzgado que envíe una comisión rogatoria a Arabia Saudí.

La fiscal se ha opuesto. Sostiene que no consta acuse de recibo de las cartas y que “sólo un ejercicio de puro voluntarismo permite dar por validas siquiera las fechas”. También considera injustificado dirigirse a un país donde no se entregaron los bienes y por un monarca “al parecer, ya fallecido”.

En su lugar, Anticorrupción ha señalado otro camino: “El foco no debe ponerse en ese país, sino en España y más concretamente en la sede de la Presidencia del Gobierno”.

Esa sede remite al acta del 1 de marzo de 2012, publicada en fuentes abiertas y adjuntada al informe. En ella, la Presidencia del Gobierno entregó a Patrimonio los obsequios recibidos durante las legislaturas 2004-2008 y 2008-2011. Las joyas del despacho franco de Ferraz que usaba Zapatero no aparecen.

Sí figura otro regalo del mismo rey y de la misma visita: un “reloj de sobremesa dorado con esmeraldas”, fechado el 19 de junio de 2007. Para la fiscal, Zapatero “viene a reconocer que siendo Presidente del Gobierno aceptó unas joyas de muy significativo valor y que no los entregó a Patrimonio del Estado”.

Malversación y prescripción

El informe recuerda que el Código de Buen Gobierno de 2005, aprobado bajo su mandato, ya disponía que los “obsequios de mayor significación de carácter institucional se incorporarán al patrimonio del Estado”.

Con base en la jurisprudencia del Supremo, la fiscal defiende que fue la recepción de las joyas en La Moncloa “lo que convirtió esos efectos en caudal público”. La presunta apropiación se habría consumado al dejarlas fuera de la entrega de 2012.

Los hechos encajarían en el subtipo agravado del Código Penal, con penas de cuatro a ocho años de prisión e inhabilitación absoluta de 10 a 20 años. La fiscal formula esta calificación “siempre siguiendo las explicaciones de la defensa”.

Ese castigo fija un plazo de prescripción de 15 años. Contado desde el 1 de marzo de 2012, el delito “no puede considerarse, en principio, prescrito”, concluye el informe.

La causa de las joyas es una derivada del caso Plus Ultra, en el que el juez investiga si Zapatero encabezó una trama de influencias en favor de la aerolínea rescatada con fondos públicos. En un inicio, el juez Calama atribuyó a Zapatero los supuestos delitos de tráfico de influencias y blanqueo de capitales, mientras que la Fiscalía reclamaba también el de organización criminal.

El 19 de mayo de 2026, durante el registro de su oficina, los agentes hallaron las joyas en la caja fuerte del número 35 de la calle Ferraz. El 12 de junio, el juez abrió esta pieza separada y amplió la imputación a presuntos delitos de contrabando y fraude fiscal.

Zapatero prometió aclarar el origen de las joyas en poco más de una semana y ha tardado más de tres meses en hacerlo y sin papeles como adelantó OKDIARIO. Cuando por fin ha llegado, su explicación no ha cerrado el caso: la Fiscalía la ha convertido en la base de una nueva petición de imputación. La explicación que debía cerrar un frente ha terminado abriendo otro.