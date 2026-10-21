Yanes no puede precisar la fecha exacta en la que se montaron las joyas de Zapatero

La joyería Yanes a la que se le ha encargado la segunda tasación sobre las joyas de José Luis Rodríguez Zapatero no podrá precisar la fecha exacta de cuándo se ensamblaron las piezas.

Fuentes de la investigación aseguran a OKDIARIO que los conjuntos de alhajas encontrados al ex presidente del Gobierno carecen de un número de sellos distintivos claro que ayude a datar el momento preciso en el que se montaron las joyas que le encontraron a Zapatero en su despacho. Las mencionadas voces señalan que se podrá dar una horquilla de varios años sin precisar el momento exacto.

El dato de cuándo se ensamblaron era clave para la investigación por delito fiscal y contrabando que se sigue en una de las piezas del Caso Zapatero. Si las joyas fueron entregadas hace más de 10 años el delito estaría prescrito por lo que conocer su origen era de suma importancia para sustentar o no los delitos.

La Fiscalía Anticorrupción pidió al juez una segunda tasación para averiguar este dato. También se pedía que valorasen de nuevo las joyas para tener una segunda opinión sobre su valor ya que la joyería Ansorena las había cifrado en 1,3 millones de euros. La fiscal del caso pidió esta segunda tasación a principios del verano y el juez José Luis Calama tardó meses en encargarla.

Las joyas ya han sido facilitadas a la joyería Yanes que tendrá que enviar el informe sobre su estimación en los próximos días. Según ha podido saber este periódico ratificará el valor de algo más de un millón de euros que dio la casa Ansorena.

Una tasación sin presiones

La Fiscalía Anticorrupción barajó encargar esta segunda tasación a una joyería extranjera para evitar presiones sobre los joyeros españoles a los que se les tenía que encargar este trabajo. No querían que influyera que la tasación era sobre un ex presidente del Gobierno.

La idea se descartó y finalmente se encargó el segundo informe sobre las joyas a la joyería Yanes. La defensa de José Luis Rodríguez Zapatero intentó recursar a los joyeros de esta empresa por opinar en medios de comunicación sobre su ajuar.

El juez tumbó sus pretensiones y consideró que la recusación no admite interpretaciones extensivas ni analogías fundadas en meras sospechas de predisposición o apariencia de parcialidad.