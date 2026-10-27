El juez tumba la petición de Zapatero de preguntar a Arabia Saudí por sus joyas de 1,3 millones

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha rechazado la petición del ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero de enviar una comisión rogatoria a Arabia Saudí para acreditar el origen de las joyas, tasadas por Ansorena en 1,3 millones de euros, que le fueron incautadas el pasado 19 de mayo. Tal y como adelantó OKDIARIO, fuentes judiciales ya advertían de que la petición «carece de sentido».

En un auto dictado en el marco del caso Plus Ultra, el magistrado ha concluido, en línea con el informe de la Fiscalía Anticorrupción, que la versión del ex presidente del PSOE carece de «un mínimo elemento objetivo de corroboración que permita apreciar su utilidad, necesidad y pertinencia».

Para el instructor, la diligencia solicitada no busca contrastar una hipótesis ya respaldada por algún indicio, «sino a construir ex novo el soporte probatorio de una mera afirmación formulada por el propio investigado».

Las joyas fueron halladas en el registro del despacho de Zapatero. Se trata de tres juegos de joyería compuestos por rubíes, esmeraldas y zafiros.

Según la versión del ex presidente socialista, el entonces monarca de Arabia Saudí se las entregó «como muestra de atención personal» durante su visita oficial a España en junio de 2007, cuando Zapatero era presidente del Gobierno.

Fuentes judiciales indican a OKDIARIO que la fecha de las joyas no es concluyente porque pudieron montarse antes y años después entregarse al destinatario.

El investigado ha sostenido que aceptó la supuesta dádiva por deferencia hacia el soberano y que la conservó desde entonces en el ámbito privado, junto a joyas familiares y otros regalos, sin usarlas ni conocer su valor material.

Zapatero ha asegurado además que remitió dos comunicaciones, a través de la Embajada saudí en Madrid, a la Jefatura de Protocolo de la Corte Real. Sin embargo, el juez ha subrayado que no ha aportado «acreditación alguna» de su envío.

Joyas de Zapatero

El auto ha recordado que sí consta la visita del monarca saudí en junio de 2007 y que entonces se entregaron obsequios institucionales que fueron incorporados al patrimonio público.

Una circunstancia que, según Calama, «difícilmente se compadece con el tratamiento diferenciado que, según la versión del investigado, habrían recibido las joyas ahora examinadas».

El magistrado ha dado especial relevancia a que fuera el propio Gobierno de Zapatero el que aprobó el Código de Buen Gobierno, mediante Acuerdo del Consejo de Ministros de febrero de 2005, que obligaba a incorporar al patrimonio público los obsequios institucionales de especial significación.

«Esta circunstancia pone de manifiesto el pleno conocimiento por parte del investigado del régimen aplicable a este tipo de bienes y, por tanto, no resulta coherente con la explicación actualmente ofrecida», ha destacado el instructor.

El juez también ha cuestionado que el ex presidente desconociera el valor de las piezas. A su juicio, sus características permiten advertir, «incluso a cualquier observador carente de conocimientos especializados, que se trata de bienes de notable valor económico».

Por ello, la afirmación de que las guardó durante años «sin conciencia de su valor material» encuentra, según el auto, «difícil acomodo en las características objetivas de los efectos de que se trata».

Calama ha señalado otro detalle: las joyas no estaban en sus estuches originales ni iban acompañadas de certificados de autenticidad o documentación de procedencia. Algo que, ha precisado, no permite por sí solo una conclusión definitiva sobre su origen.

El instructor ha añadido que nada impide a Zapatero viajar a Arabia Saudí para hacer gestiones por su cuenta, ya que no pesa sobre él ninguna medida cautelar. Su relación con la Corte Real permitiría inferir «una particular facilidad de interlocución con los órganos de protocolo».

Tasación de Yanes

La decisión llega mientras la joyería Yanes, designada por el juez, ultima una segunda tasación que será según fuentes judiciales, muy amplía y exahustiva. Según ha podido saber OKDIARIO, situará el valor de las joyas algo por debajo de los 1,3 millones de euros fijados por Ansorena. Zapatero ha recusado a Yanes como perito sin éxito por ahora.

Los joyeros tampoco podrán precisar el año exacto de montaje de las piezas, que carecen de numeración explícita. Fuentes consultadas han apuntado que solo podrá ofrecerse una horquilla de varios años.

El dato no es menor: el delito fiscal y el de contrabando podrían estar prescritos si las joyas se recibieron hace más de diez años. De ahí la insistencia del ex presidente en situar la entrega en 2007.

Los investigadores dudan de esa versión. «Unas joyas de este calibre se las hubieran regalado a un Rey, no a un presidente y si no tuvieran valor no las hubiera guardado en una caja fuerte», han expuesto fuentes de la investigación.

Como informó OKDIARIO, Zapatero ha pasado meses intentando conseguir documentación oficial saudí sin éxito, pese a movilizar incluso a su antiguo equipo del Ministerio de Exteriores. Como adelantó este periódico, iba a pedir a Calama que lo pidiera en su nombre al país árabe.

El frente judicial sigue abierto. Calama ha anunciado que resolverá por separado la petición de Anticorrupción de atribuir a Zapatero un delito adicional de malversación del artículo 432 del Código Penal, por recibir unas joyas de «muy significativo valor» y no entregarlas a Patrimonio del Estado, como sí hizo con otros regalos. No obstante, es un delito complicado de probar en este caso y no está decidido aún.

Sin estuche, sin certificado y sin numeración, los rubíes, esmeraldas y zafiros del ex presidente siguen, por ahora, sin pasaporte. Y el juez ha dejado claro que no será la Audiencia Nacional quien vaya a Riad a buscárselo.