Sánchez prescindirá de Zapatero para la campaña porque considera que está «desgastado» y dará más relevancia a Cuerpo

El ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ni estará ni se le espera en la campaña electoral que desembocará en las elecciones del 29 de noviembre. Tal como avanzó OKDIARIO, pese a que Pedro Sánchez aseguró en una entrevista televisiva que contaría con el ex presidente, el equipo de campaña de Sánchez considera amortizado a Zapatero, debido a su «desgaste», según se recoge en uno de los informes y documentos que manejan en el entorno de Sánchez y a los que ha tenido acceso este periódico.

De acuerdo con el documento al que ha tenido acceso este diario, el PSOE se plantea usar la figura del vicepresidente Carlos Cuerpo para sustituir un determinado perfil en la campaña electoral y ofrecer una determinada imagen de la «convivencia», según el PSOE. De hecho, el documento asegura que «Cuerpo podría adquirir mayor relevancia ante el desgaste de Zapatero».

Es la única mención que hace sobre la aportación del ex presidente socialista a la campaña de Sánchez y es para aclarar que su presencia será nula, por estar «desgastado», y para lanzar el nombre del vicepresidente Cuerpo como posible sucedáneo.

De hecho, el estudio añade que «Cuerpo presenta una valoración favorable en todos los grupos de edad y, especialmente, entre los antiguos votantes del PSOE que hoy se declaran indecisos o se inclinan por la abstención, entre quienes supera a Sánchez en casi dos puntos».

Para el equipo de campaña de Sánchez, el perfil de Carlos Cuerpo, que ha demostrado en sus intervenciones parlamentarias que no está interesado en la bronca política, es un filón a explotar o, al menos, a explorar, con sus peculiaridades, entre las que se incluyen su dominio de las lenguas inglesa y francesa, además de sus conocimientos de japonés e incluso de chino mandarín.

«El equipo de campaña propone y Sánchez dispone», asegura uno de sus colaboradores, pero, según añade, Sánchez no ha puesto ninguna objeción ni a la ausencia de Zapatero ni a la irrupción de Cuerpo con sus peculiaridades y la proyección de su imagen en la fase más avanzada de la campaña electoral, que es cuando prevén que será más efectivo introducir el debate sobre la convivencia.