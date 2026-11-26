La insistencia del letrado Raúl Pardo-Geijo en nombre de la víctima ha tenido éxito. Tras solicitar un segundo informe del ADN recogido en los genitales de la paciente del cirujano de Murcia acusado de violar a su clientela, el análisis certifica que el semen es del médico.

El doctor David G. S. está acusado de violar a la mujer durante la operación estética a la que se sometió en diciembre en un hospital privado de Murcia. Un primer informe no pudo confirmar la existencia de semen en las prendas que vestía la víctima durante la operación. Ahora, en este segundo informe, la ciencia ha determinado que hay semen del médico en las muestras vaginales y anales recogidas a la víctima tras la presunta agresión sexual.

Este segundo informe, elaborado ahora por el Instituto Nacional de Toxicología, ha concluido que las muestras recogidas a la víctima, entre ellas hisopos anales, perianales, de vulva, introito vaginal, vaginales y de fondo de saco, así como en la fracción del lavado vaginal, son positivas con el semen del cirujano acusado por la mujer y por otras cuatro víctimas más.

«Las muestras quedaron en el olvido»

El abogado de la víctima, Raúl Pardo-Geijo, relata con claridad cómo ha sido el largo proceso para la obtención de estas pruebas que dan la razón a la mujer y ponen entre la espada y la pared al cirujano: «Hace meses dije dos cosas y hoy las mantengo. La primera, que no acusaría a nadie mientras no hubiera pruebas. La segunda, cuando el investigado pidió su libertad porque en las prendas analizadas no había aparecido semen, mantuve que ese informe no cerraba nada: quedaban por comparar las muestras tomadas a la paciente días después de los hechos (que habían quedado en el más absoluto olvido) y de esa comparación dependía todo. Se obtuvieron, tras bastante insistencia, esas muestras, se analizaron, se descubrió que contenían semen y se hizo la comparación, que confirma lo que entonces advertí».

La víctima ha esperado un año para saber

«No me alegra haber acertado; habría preferido que mi clienta no hubiera pasado por esto, pero hay que afrontar la realidad. Ella se sometió a una operación y le contaron después lo que podía haberle ocurrido mientras estaba anestesiada. Ha esperado un año sin poder recordar nada y oyendo que no había nada. No recuerdo un caso igual, ni creo que vuelva a verlo. Ahora que las pruebas han llegado, actuaré con toda la dureza que permite la ley», sentencia el letrado Pardo-Geijo.

La contundencia del informe también aporta mayor tranquilidad a la víctima: «Es más de un quintillón de veces más probable que el semen proceda del investigado que “de otro individuo tomado al azar».

Las enfermeras destaparon el caso

Fueron las enfermeras las que destaparon el primer caso de una supuesta violación por parte del cirujano mexicano afincado en España, que ya suma tres denuncias más.

Durante la operación estética de pecho que se llevó a cabo en un quirófano alquilado por el médico en una clínica privada de Murcia, las enfermeras que ayudaban al cirujano sospecharon de los movimientos inusuales que estaba haciendo el médico entre las piernas de la víctima dormida.

Le grabaron con sus teléfonos móviles y denunciaron el caso. Tras ello, llegó la denuncia de la víctima, las declaraciones y las pruebas biológicas que acaban de darle la razón a las enfermeras y a la víctima.