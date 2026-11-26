Rescatar los ahorros de un plan de pensiones puede tener consecuencias inesperadas para algunos jubilados. Una pensionista tendrá que devolver 2.779,14 euros al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) después de haber recuperado 14.327,02 euros de su plan de pensiones. El Tribunal Supremo ha confirmado que ese dinero debe contabilizarse como un ingreso del ejercicio en el que se recibe, lo que puede hacer que se supere el límite de rentas exigido para cobrar el complemento a mínimos. La sentencia aclara un criterio que afecta a quienes reciben este suplemento para alcanzar la pensión mínima.

El rescate que acabó en una reclamación del INSS

El caso se remonta a 2018, cuando la jubilada recibió 14.327,02 euros procedentes de su plan de pensiones. Durante ese mismo ejercicio había percibido 2.779,14 euros en concepto de complemento a mínimos, una cantidad que elevaba su prestación anual hasta los 9.025,10 euros.

El INSS consideró que, al sumar el dinero rescatado a sus demás ingresos, había superado el límite permitido y reclamó la devolución de todo el complemento cobrado durante ese año. La afectada recurrió a la decisión y consiguió inicialmente dos resoluciones favorables, primero una del Juzgado de lo Social de Barcelona y otra del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Sin embargo, el organismo llevó el asunto al Tribunal Supremo.

Qué ha decidido el Tribunal Supremo

La Sala de lo Social resolvió el conflicto mediante la sentencia 876/2025, dictada el 2 de octubre de 2025. El Tribunal Supremo dio la razón al INSS y estableció que, para los rescates realizados después de la reforma legal de 2013, debe contabilizarse el importe íntegro recibido durante el ejercicio correspondiente.

La diferencia está en que no se tiene en cuenta únicamente el beneficio generado por las inversiones, sino todo el capital rescatado. El Supremo considera que estos ingresos deben calcularse conforme a los criterios establecidos por la normativa del IRPF, que trata las prestaciones de los planes de pensiones como rendimientos del trabajo.

Quién puede perder el complemento a mínimos

El complemento a mínimos es una cantidad que añade la Seguridad Social a determinadas pensiones contributivas cuando su importe no alcanza la cuantía mínima establecida legalmente. Para recibirlo es necesario cumplir unas condiciones económicas y de residencia, entre ellas no superar el límite anual de ingresos fijado para cada ejercicio.

El artículo 59 de la Ley General de la Seguridad Social establece que deben contabilizarse los rendimientos del trabajo, del capital y las ganancias patrimoniales, entre otros ingresos. Por tanto, rescatar un plan de pensiones puede provocar que un jubilado supere el umbral permitido y pierda el derecho al complemento durante ese año.

Qué deben tener en cuenta los jubilados

La resolución no significa que todos los pensionistas que retiren dinero de sus planes tengan que devolver su complemento. La consecuencia depende de sus ingresos totales, de los límites aplicables y de las circunstancias de cada beneficiario.

En 2026, la Seguridad Social establece un límite general de 9.442 euros anuales para los rendimientos adicionales computables, aunque existen particularidades según la situación familiar y el tipo de pensión. Por ello, antes de rescatar un plan de pensiones, conviene calcular cómo afectará fiscalmente a los ingresos del ejercicio y consultar con la Seguridad Social si se percibe un complemento a mínimos.