José el Gitano, el autor del crimen machista cometido ayer en Bullas (Murcia), se ha entregado a la policía en Cantabria después de huir ayer miércoles de la escena del crimen de su expareja.

La víctima, Verónica, de 32 años, fue encontrada muerta poco antes del mediodía en su domicilio, donde residía con sus dos hijas, de 10 y 15 años, tras recibir más de veinte puñaladas. El sospechoso también mató a puñaladas al perro de la mujer.

Verónica, la mujer asesinada, estaba registrada en el Sistema de Seguimiento Integral en los Casos de Violencia de Género (VioGén) como víctima de otro hombre que actualmente se encuentra en prisión, pero no por el autor del crimen, con quien mantenía una relación sentimental que había roto recientemente.

Un crimen salvaje

Fueron los vecinos de la víctima los que alertaron a la Guardia Civil tras no obtener respuesta a sus llamadas. Los testigos vieron salir del domicilio de la mujer a José, su expareja, en un estado de alteración evidente.

Una vez en el domicilio, la Policía Local de Bullas encontró el cadáver de la mujer con más de veinte puñaladas en el cuerpo. Los servicios de emergencias no pudieron hacer nada por ella y se dio aviso de inmediato a los servicios sociales para que se hicieran cargo de los dos hijos de la víctima, de 10 y 15 años.

La Guardia Civil apuntó desde el principio a su pareja sentimental como presunto autor de los hechos. De hecho, la titular de la plaza número 1 del Tribunal de Instancia de Mula había ordenado su busca y captura.

Detenido en Chiclana por matar a su ex

Este miércoles también, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la Guardia Civil a detenido en Chiclana (Cádiz) a la pareja de Gloria Vallejo, la mujer de 44 años cuyo cuerpo fue encontrado enterrado en la playa de Sancti Petri el pasado 18 de octubre. El análisis forense determinó que la víctima presentaba signos evidentes de una muerte violenta. Había sido asesinada a golpes.

El arrestado, español, vecino de Chiclana y de 45 años de edad, está siendo investigado como presunto autor de la muerte violenta de la mujer, que ahora se aborda como un posible homicidio por violencia de género. Previamente, la Guardia Civil había registrado a la mujer en el sistema VioGén e investigaba a su pareja por presuntos malos tratos, aunque ella no quiso interponer denuncia.