Más de un centenar de extremistas proetarras han tratado de impedir, por la fuerza, un acto de campaña electoral del candidato del PP al Congreso de los Diputados por Guipúzcoa, Jon Echeverría, en la plaza de Oñati, en la Universidad del País Vasco, EHU, de San Sebastián. La Ertzaintza ha tenido que acudir a proteger al joven político popular, en pos de evitar incidentes mayores y amenazas como las sufridas por el propio Echeverría en Éibar.

El mitin de Echeverría en la universidad pública en San Sebastián estaba previsto a las 11:00 horas, en un acto en el que el dirigente ha acudido acompañado por el vicepresidente de Nuevas Generaciones del Partido Popular, Antonio Landáburu. A su llegada, decenas de jóvenes abertzales les estaban esperando, y han llamado «fascistas» a los representantes del PP, a los que también han gritado Alde hemendik (Fuera de aquí), buscando impedir que se celebrara el mitin.

La Ertzaintza ha tenido que intervenir, si bien los agentes también han sido increpados por los radicales, que les han trasladado la «vergüenza» que les daría «ser policía». En la fachada de la Facultad de Arquitectura han colgado una pancarta contra la privatización, con la cara de Jon Echeverría y las siglas del PP tachadas.

Echeverría, en declaraciones a los medios de comunicación, ha asegurado que la situación vivida es «surrealista» y que le han gritado «fascista», cuando «lo que se ve es que los fascistas son ellos, que llevan toda la campaña sin dejarnos estar en diversos municipios, sin dejarnos ahora estar en nuestra propia ciudad, San Sebastián, en la universidad pública, de todos los vascos, es surrealista absolutamente que quieran expulsarnos aquí a través de la amedrentación».

«Dicen que la fuerza policial fuera. Sin la fuerza policial no podríamos estar aquí», ha defendido Jon Echevarría tras los intentos de enfrentamiento de los abertzales con los ertzainas presentes en la Universidad del País Vasco para proteger a los miembros del Partido Popular.

Echeverría señala a los radicales

Jon Echeverría ha insistido en que continuará con sus actos en la recta final de esta campaña en la que finalmente ha podido visitar diez de los quince municipios que tenía previsto, al tener que modificar su ruta por seguridad tras ser hostigado en localidades en las que, según ha remarcado, su formación logra «centenares» de votos.

El dirigente asegura que el PP en el País Vasco es la «única alternativa frente a socialistas y nacionalistas» que, a su juicio, llevan años encaminando a la ciudadanía hacia la «decadencia».

Por su parte, el vicepresidente de NNGG ha afirmado que Echeverría es un «ejemplo para todos los españoles nacidos en democracia». «Frente a los hijos de ETA que intentan atemorizarnos, hay un Jon sin miedo y un equipo que estará siempre a su lado» en un país en el que «no cabe el odio y sí la pluralidad de ideas pero siempre desde el respeto», ha recalcado.