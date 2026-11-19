El hombre que se acercó a increpar y amenazar el pasado martes en Éibar al cabeza de lista del PP por Guipúzcoa para las elecciones generales del 29-N, Jon Echeverría, participa en actos del PSOE como un militante más, tal y como prueba este vídeo que publica OKDIARIO en exclusiva. «No me extraña que te pasen cosas, chaval», llegó a espetarle este radical a Echeverría tras el ataque batasuno recibido por él y sus compañeros el sábado en Hernani.

Este activista aparece en el vídeo participando en octubre de 2017 en el Centenario de la Casa del Pueblo de Éibar, es decir, de la sede de los socialistas en la primera ciudad cuyo ayuntamiento proclamó la II República tras las elecciones del 12 de abril de 1931.

Esta sede del PSOE de Éibar se encuentra en la Plaza Unzaga, la misma donde el PP instaló el martes su carpa informativa, aparcó su autobús de campaña y celebró un acto protagonizado por el líder del partido, Alberto Núñez Feijóo, el presidente del PP vasco, Javier de Andrés, y el candidato Jon Echeverría.

También a escasos metros de este lugar, como puede verse al fondo en el vídeo, está la estación de tren de Ardanza, donde el comando Donosti secuestró en julio de 1997 al concejal de Ermua Miguel Ángel Blanco, con la colaboración del edil de HB Ibon Muñoa, para luego asesinarle cruelmente.

«No me extraña que te pasen cosas, chaval», le lanzó el sábado este simpatizante socialista a Jon Echeverría después de cruzar el cordón policial de la Ertzaintza y acercarse a la zona de la carpa del PP para tratar de intimidar a Echeverría, que estaba atendiendo a los medios de comunicación tras concluir el acto y marcharse la furgoneta de Feijóo hasta Bilbao.

Echeverría no se amedrentó y, mientras atendía a la prensa, respondió a este activista que «el partido más corrupto» es el PSOE. La agresividad de este agitador incluso hizo que tuviera que mediar Vanessa Vélez, concejal del PP en San Sebastián, para separarle del candidato, que no contaba con escolta oficial. Pero el hombre agredió a Vélez dándole un manotazo: «No me pongas la mano», le gruñó a la edil del PP, como también captaron las cámaras.

En el vídeo que publica este jueves OKDIARIO puede verse a este activista saludando a Idoia Mendia, entonces secretaria general del PSOE vasco y hoy eurodiputada. También aparece justo detrás de Eneko Andueza, sucesor de Mendia al frente de los socialistas vascos y ex concejal de Éibar, su ciudad natal. Otro dirigente que también estuvo presente en aquel acto fue Patxi López, ex lehendakari y actual portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados. López es también ahora cabeza de lista por Vizcaya al 29-N.

«Pasará el cambio necesario»

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, respondió este miércoles a la amenaza que lanzó el simpatizante socialista a Jon Echeverría («No me extraña que te pasen cosas, chaval») con un mensaje audiovisual en redes sociales. «Pasará que la calle no será de los violentos. Pasará que ganará la decencia. Sí, pasarán cosas. Pasará el cambio necesario», enfatizó Feijóo, llamando así a votar al PP en las generales del 29 de noviembre.

También en su cuenta de redes sociales contestó Echeverría al propio agresor: «El 29N venceremos al odio violento. Guipúzcoa no es suya y se lo vamos a demostrar». El presidente del Gobierno y líder del PSOE, Pedro Sánchez, no ha condenado personalmente ni el ataque proetarra de Hernani contra Echeverría y los suyos el pasado sábado ni esta conducta agresiva y amenazadora de un simpatizante socialista en Éibar contra el candidato del PP y la concejal Vanessa Vélez, a la que propinó un manotazo.