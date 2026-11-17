El candidato del Partido Popular por Guipúzcoa, Jon Echeverría, ha sido increpado este martes por radicales a gritos de «¡fascista!» durante un acto junto al líder de su partido, Alberto Núñez Feijóo. Además, mientras atendía a los medios, un hombre se le ha acercado y le ha advertido: «No me extraña que te pasen cosas, chaval».

El sábado, Echeverría tuvo que suspender un acto electoral en Hernani (Guipúzcoa) después de que le lanzaran petardos, huevos y piedras.

En un acto en Éibar, acompañado por Echeverría y el líder del PP vasco, Javier de Andrés, Feijóo ha apuntado a Pedro Sánchez, recordando que el presidente socialista «tuvo tiempo para dar el pésame por un etarra muerto ante Bildu, pero no para condenar la agresión a un candidato democrático». En este marco, ha afeado que Sánchez no hubiese «descolgado el teléfono» para llamar a su candidato.

Igualmente, ha reclamado a la Ertzaintza que «garantice» la seguridad de los integrantes de su partido durante la campaña.

«Con todo lo que me separa de Vox, que nunca ha entrado en el Parlamento gallego, con todo lo que me diferencia de Vox, siempre me sentiré más cerca de Santiago Abascal que de Arnaldo Otegi”, ha asegurado también el líder del PP, afirmando que nunca blanqueará a los violentos para conseguir votos ni gobernará con ellos o con sus «padres políticos».

«Un presidente digno de serlo ha de condenar este tipo de actuaciones. Él. Personalmente», ha afirmado, cuestionando que el jefe del Ejecutivo prefiera mirar hacia otro lado antes que incomodar a sus socios.

Decenas de radicales han recibido y despedido a los integrantes del PP con consignas del tipo «¡Fascistas!», «¡Kanpora!» (Fuera) o «¡Alde hemendik!» (Fuera de aquí), entre otras. Al término del acto, se escucharon petardos.

Echeverría, por su parte, ha denunciado las agresiones que sufren él y otros miembros de su formación «por ofrecer un modelo diferente de sociedad» frente al del «bloque PSOE, PNV y Bildu, que llevan cuatro años apoyando lo mismo en todas las materias».