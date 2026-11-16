Jon Echeverría (San Sebastián, 2004), estudiante de Derecho y Economía en la Universidad Carlos III de Madrid y vicesecretario de Ideario Político de Nuevas Generaciones, es el cabeza de lista del PP por Guipúzcoa al Congreso de los Diputados en las generales del próximo 29 de noviembre. Con apenas 22 años —se afilió a la organización juvenil de los populares cuando tenía 17—, se ha convertido en protagonista de esta campaña electoral tras salir evacuado el sábado de un ataque proetarra en Hernani. Con humildad, con los pies en la tierra y con una serenidad implacable, atiende a OKDIARIO en el hotel Zinema7 de la capital donostiarra al día siguiente de ser objetivo de la caterva batasuna.

PREGUNTA.- ¿Hay libertad en el País Vasco para hacer campaña electoral?

RESPUESTA.- No, no hay libertad en el País Vasco si defiendes las siglas del Partido Popular. Lo hemos visto. Cómo nos han apedreado, cómo nos han tirado huevazos, cómo nos han tirado petardos solo por defender las siglas del Partido Popular, por defender unas ideas muy concretas que se resumen en la unidad de España y en el centroderecha. Hay muchos barrios, muchos municipios, donde aquí no se puede hacer campaña y los violentos te dicen que vas a provocar. Frente a eso, nosotros tenemos que seguir recorriendo toda la provincia.

P.- ¿El presidente Feijóo le ha llamado en las últimas horas para trasladarle su apoyo? ¿Qué le ha dicho?

R.- No me ha llamado personalmente, pero sí me ha dedicado unas palabras de ánimo, de fuerza para que siga más determinado que nunca.

P.- ¿Qué le parece que Otegui llamara justo el sábado a dar una «paliza democrática» a los «fascistas» de PP y Vox?

R.- Bueno, me parece en primer lugar asqueroso, pero en segundo lugar esperable porque Otegui es un terrorista etarra condenado por secuestrar a una persona. Es el líder de Bildu, que es un partido heredero de ETA, heredero de la peor violencia que hemos sufrido en España. Por tanto, no me sorprende. Lo que me sorprende es que el Gobierno de España dependa de esta banda de terroristas, porque hay terroristas que forman parte de este partido político.

P.- Van dos agresiones en apenas una semana. El otro día en Baracaldo a dos compañeros y la que usted sufrió el sábado en Hernani. ¿Va a mantener el Partido Popular su agenda de actos en el País Vasco?

R.- Nosotros vamos a continuar con nuestra actividad en Guipúzcoa. Vamos a continuar recorriendo los pueblos, los municipios, vamos a ir calle a calle, pueblo a pueblo, con las medidas de seguridad que la Ertzaintza y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado nos indiquen. Eso sí, vamos a exigir que se garantice nuestra seguridad. Nosotros no vamos a aceptar que nos digan que no podemos hacer campaña en una carpa en un pueblo. Vamos a exigir que podamos hacer campaña como lo hacen el resto de partidos políticos, en libertad.

P.- El señor Abascal le trasladó su apoyo por la agresión en Hernani e incluso pidió que todo aquel que no vote a Vox, que vote al Partido Popular. Esto ayuda a su candidatura para conseguir el escaño. Dicen los expertos que si el electorado de Vox le vota, usted tiene el escaño asegurado (el que se disputa con Bildu, según los sondeos).

R.- Así es. Todos los análisis electorales y demoscópicos aquí en la provincia de Guipúzcoa dicen que para echar a Sánchez, para conseguir el cambio, solo puedes votar al Partido Popular. Si nos votaran aproximadamente la mitad de votos que tiene Vox, no tendríamos el escaño asegurado en Guipúzcoa. Se lo daríamos a Bildu, a los herederos de ETA. Por eso yo pido en Guipúzcoa concentrar el voto en torno al Partido Popular.

P.- ¿Qué propone su candidatura en Guipúzcoa para conseguir ese escaño?

R.- Proponemos la única alternativa frente a PNV y Bildu, que llevan cuatro años votando lo mismo en el Congreso, que han apoyado el decreto Maricarmen, el tope de precios, la ley del solo sí es sí, la regularización masiva de inmigrantes. Y en todas esas materias solo el PP puede conseguir un cambio aquí en Guipúzcoa. Eso es lo que ofrecemos. Tenemos un programa y lo vamos a aplicar.

P.- En la papeleta del Senado, el PP no se presenta por Guipúzcoa tras su acuerdo con Vox. ¿A quién debe votar el centroderecha en este caso?

R.- Bueno, cada uno es libre de votar lo que indique. Ahora, el acuerdo con Vox por parte del Partido Popular, el acuerdo para evitar que se anule la voluntad de los españoles imponiendo una mayoría parlamentaria cuando la izquierda es minoría, incluye que los votantes de Vox voten al Partido Popular allí donde se presenta y que en justa correspondencia ocurra lo mismo en las provincias donde no se presenta el Partido Popular. Ahora, cada uno es libre de votar a quien considere y esto nos centra en conseguir el escaño en el Congreso, que es lo importante y es lo que tiene posibilidades reales de obtener una representación.

P.- Usted solo tiene 22 años y ya es representante del cambio que propone Alberto Núñez Feijóo. ¿Qué medidas de su programa para los jóvenes destacaría usted?

R.- Destacaría en primer lugar la rebaja del IRPF, que los jóvenes en el primer año que trabajen no paguen nada de IRPF. El segundo, que paguen un 25%, el tercero, que paguen un 50% y así sucesivamente hasta el 100%, consiguiendo un ahorro para los jóvenes. En segundo lugar, la hucha Hogar Joven para que el ahorro destinado a la compra, a la entrada de una primera vivienda, no tribute en el IRPF. Destacaría esas dos medidas para los jóvenes. O por ejemplo, una tercera, bajar el IVA para los jóvenes de la compra de la primera vivienda, del 10% al 4%, de nuevo para facilitar el acceso a la vivienda.

P.- ¿El PNV es cómplice de la corrupción del PSOE, de la falta de seguridad de los trenes y de la falta de seguridad para las mujeres?

R.- El PNV lleva votando lo mismo cuatro años. Solamente ha votado en contra del 3% de las leyes de Pedro Sánchez y ha votado más con Podemos que con Junts per Catalunya durante esta legislatura. Está más cerca de la extrema izquierda española que del centroderecha catalanista. El PNV está absolutamente echado en brazos de la extrema izquierda porque sin ellos no gobernaría en el País Vasco ninguna institución.

P.- Guipúzcoa es uno de los focos de la corrupción sanchista. El amigo de Santos Cerdán y Otegi, el empresario Antxón Alonso, es de Elgoibar y ha vivido en Elorrio. Él presentó a ambos dirigentes, cuya relación facilitó muchos acuerdos, también en Navarra. Por tanto, ¿Bildu es cooperador necesario de la corrupción socialista?

R.- Absolutamente, es cooperador necesario de la corrupción socialista. En primer lugar, porque apoya todo lo que hace este Gobierno, porque no pone ni un pero. Recordemos. Esto no es estrictamente corrupción, pero a título ejemplificativo y reciente, cuando Óscar Puente dimite, los únicos que no piden son los de Bildu. Lo pedía toda la extrema izquierda, lo pedía Podemos. Los únicos que no, Bildu. Los herederos de ETA son el máximo apoyo, el apoyo más férreo de Pedro Sánchez, también en la corrupción.

P.- ¿El País Vasco ha sufrido un declive económico y de seguridad con el Gobierno de Sánchez?

R.- Yo hace ocho años podía ir a la playa, volver solo a casa, dejar las cosas sin vigilancia y hoy eso es impensable en San Sebastián. Hoy te atracan a punta de navaja cuando vuelves de fiesta a casa. Hay muchísima inseguridad, muchísima inmigración masiva que ha generado esta inseguridad. Y en términos económicos también vivimos una decadencia. Una decadencia que se evidencia en los datos de que el País Vasco es la comunidad autónoma que más peso económico ha perdido de toda España. El problema del acceso a la vivienda, los impuestos… Todo se evidencia en el País Vasco.

P.- ¿Qué le parece que en el partido de la selección vasca tanto público como jugadores saltaran con el cántico ‘Español el que no vote’?

R.- Es un episodio más del odio a los españoles que profesan este tipo de ultras. Porque ellos sí son ultras: porque odian a lo español, odian a su propio país. Porque no olvidemos que es su país. Y me parece lamentable que quieran sembrar el odio entre españoles, entre vascos. La historia del País Vasco es una historia de concordia. Hasta el siglo XIX, que no existía el nacionalismo, no había ningún problema en sentirse profundamente vasco y sentirse profundamente español. Por eso el objetivo del Partido Popular y mi objetivo es recuperar ese espíritu de concordia.