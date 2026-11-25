La realidad siempre supera la ficción y los delincuentes no son tan listos como los pintan, y para muestra, la detención en Badajoz de un veterano ladrón que se dejó su DNI en una de las casas que desvalijó.

La investigación de la Policía Nacional arrancó en el mes de octubre tras las denuncias de las víctimas que encontraron sus casas revueltas y notificaron el robo de numerosos efectos de valor como joyas, móviles, escopetas y una colección de monedas.

El grupo de delitos patrimoniales de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Badajoz se hizo cargo del caso y consiguió identificar plenamente a la pareja de ladrones responsables de los robos. Precisamente, uno de ellos era el dueño del Documento Nacional de Identidad que fue extraviado por el ladrón despistado en una de las viviendas asaltadas.

Ladrón de 61 años con antecedentes

Con la información recabada y la preceptiva autorización judicial, en la madrugada del pasado 16 de noviembre se organizó un dispositivo especial. Agentes de la UPR y la Unidad Aérea de Extremadura llevaron a cabo dos registros simultáneos en dos viviendas situadas en las calles Halcón y Alcornoque de la capital pacense.

En uno de los domicilios registrados se localizó a uno de los investigados, donde también se encontró parte del botín robado en las dos viviendas. El ladrón despistado que se dejó el DNI es un hombre de 61 años con numerosos antecedentes por delitos contra el patrimonio, quien, tras pasar a disposición judicial, ha quedado en libertad con cargos.

La Policía Nacional ha confirmado que la investigación continúa abierta y se ha emitido una requisitoria a nivel nacional para localizar y detener al segundo implicado en los robos.