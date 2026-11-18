El asesinato a tiros de un hombre de 69 años en el centro de Badajoz se investiga como un ajuste de cuentas entre clanes familiares de la droga. Esa es la principal hipótesis de los agentes, que hacen referencia a que ya se han registrado enfrentamientos previos entre ambos bandos.

Dos jóvenes seguían a la víctima y le han disparado cuatro veces por la espalda y a quemarropa cuando paseaba con su mujer por el centro de la ciudad. El hombre ha recibido varios impactos de bala, uno de ellos en la cabeza, delante de su mujer, que ha roto a gritar: «¡Me lo han matado, me lo han matado!».

El tirador ha huido a toda velocidad con ayuda de un cómplice que le esperaba montado en una motocicleta de tipo scooter y color rojo que la policía ha encontrado horas después.

Familiares en prisión y tiroteos previos

Fuentes policiales relatan que la víctima, un vecino de 69 años, está vinculada con un conocido delincuente ahora en prisión y que el violento ajuste de cuentas está relacionado con tiroteos previos entre los dos clanes familiares.

El alcalde, Ignacio Grajera, ha señalado directamente al ministro Grande-Marlaska tras este último tiroteo en la ciudad: «¿Qué más tiene que pasar para que entienda esta situación y para que ponga todos los medios que sean necesarios para pararlo?».

El regidor ha denunciado en los micrófonos de COPE que lleva «meses y meses y meses intentando hacer entender, por activa y por pasiva, que la ciudad de Badajoz necesita una respuesta adecuada a la realidad que estamos viviendo». A su juicio, este es «un episodio más de los muchos que ya llevamos». «Badajoz no se puede convertir en esto por inacción de quienes tienen la responsabilidad de poner los medios para pararlo», ha concluido.