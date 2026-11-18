La Policía teme que Manuel, el Ruso, asesino de un agente con una bomba-trampa en Oviedo y objetivo número uno de los agentes, disponga de más explosivos además del arma de fuego con la que disparó a una vecina menor de 17 años con la intención de matarla.

La presencia de perros expertos en detectar artefactos explosivos ya es habitual en los lugares en los que supuestamente se le ha visto, tal y como ocurrió en Moncada (Barcelona), donde los Mossos d’Esquadra y la Guardia Civil desalojaron dos trenes de cercanías y los registraron con detalle con ayuda de los perros, en busca de una segunda bomba-trampa.

La captura de Manuel Ferrero Albares es una prioridad para los más de 300 policías que le buscan sin descanso desde que, hace una semana, mató con ese artefacto explosivo al subinspector de la Unidad de Guías Caninos Juan José Rodríguez y a su agente canino Deny.

10 antecedentes, la mayoría violentos

Desde el suceso, los agentes han llevado a cabo un intenso rastreo en pensiones, naves industriales y hasta cementerios de la provincia de Oviedo y han extendido la búsqueda del fugitivo a toda España y al extranjero, tras emitir el juzgado competente una orden de búsqueda a las autoridades europeas.

No es para menos; el Ruso es ahora el hombre más buscado de España y los policías saben que va armado y puede tener explosivos, unido a su carácter ultraviolento e impredecible.

El fugitivo acumula una decena de antecedentes policiales y judiciales desde el año 2010, la mayoría por delitos de poca monta, pero muy violentos. Entre sus detenciones, constan muchos hurtos, pero también delitos de lesiones por peleas y agresiones, además de alguno de atentado a la autoridad.

Los vecinos tienen miedo

Tras los sucesos que le costaron la vida al policía nacional y dejaron herida de bala a una de las vecinas de el Ruso, la preocupación está a flor de piel en el vecindario.

Los vecinos saben que la bomba-trampa del delincuente estaba destinada a ellos, y piden ayuda psicológica al Ayuntamiento, que ya está diseñando un plan de asistencia. «Estaba obsesionado con que le iban a desahuciar de la casa de su madre, pero tenía todos los papeles en regla», explican los afectados.

Entre tanto, y entre ellos, la pareja de el Ruso ha vuelto al vecindario tras ser interrogada a fondo y colaborar más bien poco con la Policía. Tatiana vive entre sus vecinos y estos la miran con recelo, señalando que ella podría dar pistas del paradero del hombre más buscado de España en este momento.