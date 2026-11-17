Un agente de la Policía Nacional ha resultado herido de gravedad al sufrir dos puñaladas, una en un costado y otra en una pierna, a manos de un delincuente con antecedentes por delitos comunes, dentro de la comisaría de Medina del Campo (Valladolid). El agresor, de 30 años y nacionalidad española, ha sido detenido minutos después.

Los hechos han tenido lugar alrededor de las 16:00 horas de la tarde en las instalaciones policiales de la calle Valladolid, cuando un sujeto de 30 años y nacionalidad española, entró en la comisaría con un cuchillo de grandes dimensiones y sin más se abalanzó sobre el único agente con el que se cruzó, un policía que atendía al público en la oficina de denuncias.

Tras intentar matar a puñaladas al policía, el atacante le sustrajo el arma reglamentaria y escapó a la carrera, siendo detenido minutos después por los compañeros de la víctima. El agresor cuenta con múltiples antecedentes por delincuencia común, aunque su última detención fue por agresión sexual a una menor la semana pasada.

Un ataque sin mediar palabra

El agentede 47 años ha sido evacuado de urgencia a un hospital donde se ha intervenido por heridas de carácter grave, aunque no se teme por su vida. El agresor le atacó sin mediar palabra, llegó en un estado de alteración evidente y se abalanzó sobre el policía. Fuentes del caso apuntan que estaba diagnosticado de una enfermedad mental derivada del abuso de las drogas.

Desde el Sindicato Unificado de Policía (SUP) se solidarizan con el agente y vuelven a denunciar el rechazo del Gobierno a reconocer a policías nacionales y guardias civiles como «profesión de riesgo», una protección especial que ya tienen sus compañeros de otros cuerpos policiales.

«Es intolerable que quienes garantizamos la seguridad de todos sigamos desprotegidos y sin ese reconocimiento. Desde el SUP exigimos responsabilidades, medidas urgentes y una revisión de la respuesta frente a la multirreincidencia. Hoy un compañero lucha por su vida. Mañana puede ser cualquiera de nosotros. Y esto no puede seguir así. Cuando la violencia entra en un lugar que debería ser refugio, algo falla. Tenemos todo el derecho a ser profesión de riesgo, quien protege a los demás merece volver a casa sano y salvo tras cada servicio», denuncian desde el SUP.

Desde el sindicato policial JUPOL apuntan que este nuevo ataque a un policía es la demostración de la pérdida total del principio de autoridad con un compañero brutalmente agredido en su propio puesto de trabajo, dentro de una comisaría: «Una prueba más de que nuestra actividad profesional implica un riesgo evidente que el Gobierno sigue negándose a reconocer.Todo nuestro apoyo al compañero y nuestros deseos de una pronta y total recuperación. Además, Medina del Campo necesita urgentemente más policías y una ampliación y actualización de su catálogo de puestos de trabajo, una reivindicación que JUPOL lleva reclamando desde hace tiempo. No somos policías de segunda».