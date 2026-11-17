«Vamos a pelear la inocencia de Luis Lorenzo hasta la última instancia»: la defensa del actor anuncia su rechazo a la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid que le ha condenado a cinco años de cárcel por los delitos de detención ilegal y trato degradante a la anciana tía de su exmujer.

La sentencia considera probado que Lorenzo y su mujer, Aránzazu Suárez Palomino, aislaron a la anciana de 85 años en su vivienda de Rivas-Vaciamadrid desde marzo de 2021 hasta su fallecimiento el 28 de junio de 2021.

El actor de las series «Al salir de clase» y «La que se avecina» ha sido absuelto de los delitos de maltrato y estafa, pero ha sido condenado a cinco años de prisión por traerse a la anciana desde Grado (Asturias), encerrarla en su vivienda de Rivas-Vaciamadrid y someterla a un trato degradante. Su exmujer ha sido condenada a 9 años de cárcel, como autora, además, del delito de estafa agravada.

Fiscalía rebajó acusación contra Lorenzo

Durante el juicio celebrado en la Audiencia Provincial de Madrid, la fiscal rebajó las acusaciones que pendían sobre Luis Lorenzo al entender que no intervino de forma directa en los cuidados médicos ni en la gestión del patrimonio de la víctima, sino como cooperador necesario en la actuación de su mujer.

Igualmente, el actor ha sido absuelto de los delitos de estafa y de maltrato, este último, un delito más grave que el de trato degradante.

«Admiten que los testigos han exagerado»

Su letrada Beatriz Uriarte, del despacho Ospina Abogados, anuncia que recurrirá la sentencia: «Nos parece una sentencia subjetiva; no recoge las declaraciones de los testigos, ni sus contradicciones, y reconoce que pueden haber exagerado en sus declaraciones por ser un juicio mediático».

«Luis Lorenzo ha sido absuelto del delito de estafa. Y ha sido absuelto por una cuestión jurídica; se le exigía una responsabilidad como autor, que no tenía. Y la sentencia lo reconoce», explica la veterana abogada.

Beatriz Uriarte recuerda: «Si se le condena por no dejarla volver a Grado (Asturias) no se le puede condenar por dejarla sola en lugares públicos, porque eso demuestra que su capacidad de moverse no estaba coartada».

«Ni nos parece una sentencia justa, ni tampoco conforme a derecho. No es un proceso ético ni moral, es un procedimiento penal. Y si no se cumplen los elementos del tipo penal, no se puede condenar. Seguimos confiando en la justicia y en el TSJ», concluye.

Los hechos según la sentencia

Según la sentencia, durante los meses que la anciana residió en la vivienda madrileña de Lorenzo y su exmujer, la mujer sufrió un acusado deterioro físico y cognitivo mientras vivía privada de atenciones básicas, durmiendo en una cama inadecuada y obligada a bajar a los aseos comunes del garaje porque le impedían usar los baños del domicilio.

Entre los episodios más graves descritos por los jueces figura lo sucedido el 17 de abril de 2021, jornada en la que la pareja acudió al parque Warner para celebrar el cumpleaños de uno de sus hijos y dejó a Isabel sola desde las 13.00 hasta las 21.00 horas en un restaurante de un centro comercial de Rivas-Vaciamadrid, desoyendo las llamadas de los empleados del local y de la Policía Municipal.

Poco después, el 7 de mayo de 2021, tras haber pasado por urgencias del Hospital Ramón y Cajal, Aránzazu acompañó a su tía a una notaría madrileña donde otorgó un nuevo testamento legándole su vivienda de Grado y sus cuentas bancarias cuando, según subraya la resolución, carecía ya de capacidad real para decidir y de libertad de movimientos, lo que lleva al tribunal a apreciar el delito de detención ilegal aunque no existiera una puerta cerrada con llave.