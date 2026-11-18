Dos jóvenes sicarios han ejecutado de cuatro tiros a un hombre de 69 años en el centro de Badajoz esta mañana de miércoles. La víctima ha recibido cuatro impactos de bala, uno de ellos en la cabeza, delante de su mujer, que le acompañaba, y ha roto a gritar «¡Me lo han matado, me lo han matado!».

Poco antes de las 11 de esta mañana, un joven encapuchado se ha acercado a la víctima y le ha disparado a quemarropa en cuatro ocasiones, a continuación, ha escapado en una moto tipo scooter de color rojo que conducía un cómplice del asesino.

Tras recibir el aviso del suceso, el Centro de Atención de Urgencias y Emergencias 112 de Extremadura activó de inmediato el protocolo de emergencia, movilizando hacia el lugar de los hechos a varias dotaciones de la Policía Nacional, Policía Local y a los servicios sanitarios, que no han podido hacer mucho más por la víctima mortal.

Los testigos han escuchado primero los disparos y a continuación los gritos desgarradores de la mujer que acompañaba a la víctima y chillaba: «¡Me lo han matado, me lo han matado!». La mujer, pareja de la víctima según los testigos, ha recibido uno de los impactos en una mano y ha sido atendida en el lugar por los servicios de emergencias.

La Policía ha acordonado rápidamente la zona y ha difundido entre los agentes una orden de búsqueda con la descripción de los asesinos. En el lugar del crimen, los especialistas de homicidios están identificando a los testigos del suceso para interrogarlos en las próximas horas.