Son las imágenes de las torturas a un hombre secuestrado por una organización de narcotraficantes en Guadalajara. Los delincuentes la encerraron, la golpearon y grabaron un vídeo pasándole por encima con un todoterreno, que le enviaron al hermano de la víctima reclamándole una deuda de 700.000 euros. Los agentes del Grupo de Secuestros de la UDEV Central detuvieron a los secuestradores y liberaron a la víctima en menos de 36 horas.

La investigación se inició el 23 de octubre cuando se tuvo conocimiento, gracias a la colaboración policial, del secuestro de dos ciudadanos de origen magrebí en España cerca de Madrid y uno de los secuestrados habría conseguido escaparse y huir de los captores. El motivo del secuestro era una deuda de narcotráfico y todos los protagonistas son miembros de una organización de narcos hispanofrancesa de origen magrebí.

El hermano de la persona secuestrada había recibido una llamada de un número desconocido en la que se le solicitaba la cantidad de 700.000 euros por la liberación de su familiar y donde le enviaban el vídeo de la víctima secuestrada e inmovilizada y con el rostro tapado en el suelo de una nave industrial. En un momento dado de la grabación, un vehículo tipo SUV pasa por encima de sus piernas, produciéndole un desplazamiento de rótula.

Liberada en 36 horas

Los investigadores de la UDEV Central pudieron identificar el vehículo que realizaba el atropello y averiguar que se movía entre zonas de las provincias de Guadalajara y Zaragoza, consiguiendo dar también con los ocupantes de este en una gasolinera de la autovía A-2, a pesar de que los delincuentes tomaban grandes medidas de seguridad, haciendo continuos cambios de velocidad y giros inesperados para eludir la acción policial.

Ya entrada la tarde del día 24, dos de los individuos abandonaron la casa rural en dirección a Francia con un vehículo a alta velocidad, casi llegando a los 200 kilómetros por hora. Mientras, la familia del secuestrado comunicaba a los agentes que los miembros de la organización les habían dicho que su familiar supuestamente había sido asesinado y que había vídeos en los que se le podía observar muerto y con un ojo mutilado.

Tras esta noticia, se pensó que el coche con matrículas francesas que iba en dirección a La Junquera podía transportar el cadáver para ser escondido y después huir y refugiarse en Francia. Se procedió a darles el alto gracias a la rápida actuación policial en la frontera de La Junquera, deteniendo a los dos ocupantes del vehículo, siendo estos los dos cabecillas que organizaron el secuestro.

La liberación de la persona secuestrada

Los otros dos individuos que se encontraban aún en la casa la abandonaron momentos después de que se produjeran las detenciones en la frontera, cogiendo otro coche de forma bastante apresurada y con grandes medidas de seguridad para huir en dirección a Zaragoza.

A la altura de Calatayud se les consiguió dar el alto y se detuvo a los dos ocupantes, resultando ser uno de ellos el secuestrado, liberándole en tan solo 36 horas y trasladándole a un centro sanitario, donde le diagnosticaron un desplazamiento de rótula debido al atropello que se observó en el vídeo que enviaron a los familiares.

Cuando se realizó el registro del vehículo, se encontró un contrato de arrendamiento de una nave industrial de Guadalajara, la cual coincidía con el lugar donde produjeron las torturas a la víctima y encontrando también dos matrículas francesas, lo que indicaría que iban a cambiarlas una vez que estuvieran en territorio francés.

Una vez liberada la víctima, relató que fue secuestrado junto con un amigo suyo, el cual consiguió escapar. Además, informó que le habían tenido cautivo en diferentes lugares para que no supiera dónde se encontraba, siempre con la cara tapada y en ocasiones envuelto con cinta americana, quedando inmovilizado, mientras que le torturaban y agredían físicamente.

La víctima, tras ser atendida por los servicios sanitarios, recibió protección durante su estancia en España hasta el día siguiente, cuando tomó un vuelo para regresar con su familia. La investigación ha culminado con la detención de tres personas por los delitos de pertenencia a organización criminal, secuestro y lesiones. La autoridad judicial dictaminó el ingreso en prisión de los dos líderes.