El Barcelona votó en Riazor, logró la mayoría absoluta y no encontró oposición ninguna. Jornada electoral cómoda para el equipo de Hansi Flick que goleó en Coruña por 1-5. Lamine marcó uno y asistió en otro. Dani Olmo fue clave en el primero y marcó otro. Y Raphinha sentenció con un brillante hat-trick que confirma su gran momento de forma como pichichi de la Liga.

Ya le saca seis puntos el Barcelona al Real Madrid tras la derrota madridista. Un fin de semana redondo para la parroquia azulgrana. Y otros cinco puntos al Atlético de Madrid, al que recibe el próximo miércoles. Los de Flick ponen la directa a por la Liga.

Riazor y en jornada electoral. El Barcelona se presentó en Coruña con la ambición de dar un golpe a la Liga tras la sorprendente derrota del Real Madrid en el Santiago Bernabéu. Hansi Flick votó por los suyos y salió contra el Deportivo con su mejor once. Volvió Lamine, Cubarsí, De Jong al centro del campo, Dani Olmo y Raphinha. Los mejores al campo.

Olmo se inventa el gol de Lamine

Ni dos minutos tardó el Barcelona en marcar el primer gol de la tarde en Riazor. Lo marcó Lamine Yamal, pero la obra de arte fue de Dani Olmo. Centro del ’10’, el de Terrassa se abrió de piernas y engañó a toda la defensa gallega. También a Leo Román. Resultado: la pelota se metió sola al fondo de la red. Un pase de gol que se convirtió en el 0-1.

Reaccionó el Deportivo con un mano a mano que Yeremay perdonó a los tres minutos. Se le hizo demasiado grande la portería y disparó a las manos de Joan García. Un minuto después, Cancelo vio la primera amarilla del encuentro tras llegar tarde en una entrada.

Aubameyang empata el partido

El que no perdonó fue Aubameyang. Le tenía ganas el gabonés a su ex equipo y a los nueve minutos de partido empató el duelo. Presión intensa a Cubarsí, fallo del catalán y robo de veterano. El ariete del Deportivo le quitó la pelota a su rival con una maestría muy elegante y batió a Joan García con una vaselina preciosa. 1-1.

Fue la locura en Riazor. Tras el gol, el Deportivo hizo sus mejores minutos. Tuvo la remontada incluso a los 14 minutos de juego con un cabezazo de Nsongo que sacó Joan con una mano brillante.

Dani Olmo está de dulce

Le duró al Deportivo su gran momento hasta que el Barcelona le volvió a dar un importante golpe. Dani Olmo está de dulce y fue el autor del segundo gol azulgrana. Gordon, a los 20 minutos de juego, puso un centro perfecto al primer palo y Olmo ajustició a Leo Román de cabeza. 1-2.

Leo Román no estuvo bien en los dos goles del Barcelona. Pero salvó otros dos en el tramo final de la primera mitad. Primero a Lamine Yamal con una mano sensacional tras un remate raso de la estrella culé desde la frontal. Y en el 37′ sacó otra gran parada a Cubarsí sobre la línea.

Raphinha sentencia

El Barcelona comenzó la segunda parte con ganas de cerrar el partido y tardó cinco minutos en hacerlo. Lamine Yamal sacó su varita a los 50′ de juego con un centro perfecto al corazón del área que remató Raphinha de cabeza. Gol de una asociación letal para el Barça. Máximo goleador y máximo asistente.

Lamine Yamal marcó otro poco después, pero fue anulado por fuera de juego claro. Antes, Flick hizo sus dos primeros cambios. Dio descanso a Dani Olmo y a Cancelo. Metió a Gavi y a Rodri, que regresó al equipo. Pasó a Gerard al lateral y De Jong fue de nuevo central.

De Jong vuelve a lesionarse

A pesar de la victoria, la peor noticia para el Barcelona fue una nueva lesión de Frenkie de Jong. El holandés dijo basta en el minuto 63 y pidió el cambio. Entró en su lugar Christensen. También entró Koundé por Eric.

Raphinha pone la puntilla

Tras otro fallo defensivo en un final de partido muy pobre del Deportivo, Raphinha hizo el 1-4 para poner la puntilla en Riazor. 17 goles en Liga del brasileño que se ha convertido en un delantero demoledor esta temporada. El Barcelona controló a placer el partido durante toda la segunda mitad.

El partido terminó con el hat-trick de Raphinha y otro centro de Lamine. 18 goles en Liga para el brasileño y seis puntos de distancia sobre el Real Madrid.