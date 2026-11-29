Marc Márquez metió la pata cuando le llamó el rey Felipe VI. Cuando una persona se dirige al rey, debe hacerlo como «Su Majestad». Pero el GOAT estaba de fiesta y relajado; ya se había acabado su última carrera en MotoGP y tuvo un lapsus fruto de la euforia del momento. Levantó el teléfono y, «en vez de contestar ‘¡Hola, Su Majestad!’, le he dicho: ¡Hola, Felipe! ¡Qué pasa!», como si estuviera hablando con un amigo de toda la vida en vez de con el Rey de España.

Una anécdota que desató las risas de toda la sala de prensa del circuito Ricardo Tormo cuando la contó. Hasta el propio Márquez se lo tomaba a risa. Todo quedó en una anécdota y consiguió reconducir la situación para salvar la papeleta.

En DAZN lo contó así: «Me acaba de llamar el Rey y en vez de contestar «¡Hola, Su Majestad!», le he dicho: «¡Hola, Felipe! ¡Qué pasa!». Luego ya digo, ya está dicho, ahora ya… luego ya he empezado de usted. La patinada se ha salvado, yo creo».

Marc Márquez tratando al Rey de Felipe 😂 «¡Hola, Felipe! ¡Qué pasa!» 😆 #ValenciaGP 🇪🇸 #MotoGP 🏁 https://t.co/BAhP2kLwbV — DAZN España (@DAZN_ES) November 29, 2026

Al ser preguntado por la respuesta del Rey, Márquez desveló la conversación que tuvieron: «Me ha dicho que estaba muy orgulloso de nuestra carrera deportiva, que me recibe cuando quiera y a ver si pronto puedo ir a verle».