Raúl Fernández ha reinado en la despedida de Marc Márquez. El GOAT se ha despedido por todo lo alto con un magnífico segundo puesto. Lo intentó hasta la última vuelta, pero Raúl aguantó muy bien y mantuvo a raya al diez veces campeón del mundo. Y Acosta le acompañó en el podio tras adelantar a Bezzecchi en las últimas vueltas. Marc se va regalando otra gran función al público.

Marc Márquez regaló una de sus salidas mágicas a la afición española pasando a Bezzecchi en la frenada de la uno. El piloto español rodó primero toda la primera vuelta. Iba tranquilo, pero tampoco se lo iba a poner fácil a sus rivales. Cuando pasó a Marco, toda la afición estalló de alegría. Todos querían ver a su ídolo retirarse ganando.

Pero Raúl Fernández también quería su victoria. Se quedó con la espinita en la sprint y fue a por todas aquí. Pasó a Marc en la segunda vuelta de carrera y a partir de ahí se escapó. Tenía más ritmo que los demás. Marc intentó devolverle el adelantamiento a Raúl en la primera curva. Se tiró por el exterior, pero el madrileño defendió bien el interior y consagró el adelantamiento que le acabó dando la victoria.

Mientras tanto, el 93 luchaba por mantener a Bezzecchi a raya. El ganador de la sprint no pudo superar a la moto dorada y se mantuvo toda la carrera detrás, viendo el colín de la moto roja y dorada. Lo intentó en varias ocasiones, pero Márquez cerraba muy bien la puerta. En la salida ya le demostró con una frenada al estilo Marc Márquez que ahí es casi imposible pasarle, salvo que cometa un error.

Jorge Martín, por su parte, era quinto, mientras Bezzecchi era tercero. Se le ponía cuesta arriba el subcampeonato. Pero, cuando todo parecía visto para sentencia, de repente el actual rey de MotoGP tenía otro plan. Apretó y fue a por la victoria y empezó a recortarle décimas a Raúl. Llegó a ponerse a un segundo a falta de dos vueltas, pero el de Trackhouse sacó lo que tenía guardado para evitar que el cazador le cazara, que el mejor piloto de la historia llegara a su rueda.

Pedro Acosta sorprendió a todos y se coló en el podio. Adelantó a Bezzecchi en las últimas vueltas y confirmó una remontada espectacular desde la novena hasta la tercera posición. Y aunque no compartirá box con él, siempre podrá decir que compartió su último podio. Lo que está claro es que Marc Márquez ya es leyenda de este deporte. No se retira con la victoria, pero se retira como lo hacen los grandes, con diez títulos y un segundo puesto espectacular.