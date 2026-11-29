Todavía no ha terminado la Copa Davis de 2026, en la que España pugna con Italia por la corona, cuando ya se conoce el camino para la Davis del año que viene. La Armada jugará la eliminatoria de septiembre contra el ganador del cruce previo entre Japón y Hungría. Todavía está por definir la localía, que se la adjudicaría España en caso de levantar este domingo la Ensaladera.

La eliminatoria se disputará inmediatamente después del US Open, el fin de semana del 17 al 19 de septiembre. Japón no cuenta con ninguna raqueta en el top 100, Sho Shimabukuro, es el estandarte en el puesto 127. Le siguen Shintaro Mochizuki (130), Rei Sakamoto (138) y Taro Daniel (162). Mientras que en Hungría destacan Fabian Marozsan (63), Zsombor Piros (98) y el experimentado Marton Fucsovics (148).

El triunfo de España sobre Gran Bretaña en semifinales tiene su eco para 2027. La victoria de Alcaraz sobre Fery certificó el pase de la Armada a la final de la Davis y abrió el camino para la temporada que viene. Al alcanzar la final, ocurra lo que ocurra en ella, España tiene garantizado evitar la eliminatoria de febrero de la Davis. Un cruce incómodo que está enmarcado inmediatamente después del Open de Australia, el fin de semana del 5 al 7 de febrero.