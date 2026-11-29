¡Bienvenidos y bienvenidas al último Gran Premio de MotoGP de la temporada! El Gran Premio de la Comunidad Valenciana cierra el año de motociclismo con un protagonismo absoluto. Marc Márquez ganó su octavo título mundial en categoría reina el pasado fin de semana y hace escasos días anunció su retirada. Se bajará de la moto para siempre y esta carrera en Valencia será la última de su carrera deportiva. Un día muy especial, sin duda, que viviremos en directo en OKDIARIO.

Una carrera muy especial para Marc Márquez la de este domingo en Valencia y para todos los amantes de este deporte. Se despide una auténtica leyenda del motociclismo que se retira después de tocar la cima con sus propias manos. Uno de los mejores deportistas españoles de la historia.

Va a ser duro, habrá lágrimas, como las hubo cuando anunció su decisión, pero Marc Márquez se merece una despedida a lo grande. El 93 comunicó su retirada a su estilo, apenas lo sabían Gemma, su pareja, y su hermano Álex. A su padre y a Ducati se lo dijo el día de antes y a su madre el mismo día del anuncio. Lo ha llevado en secreto desde que lo decidiera después del GP de Japón en Motegi y antes de Indonesia hace ya casi dos meses.