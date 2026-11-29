MotoGP en directo: cómo va y dónde ver online la Carrera de MotoGP del GP de Valencia en vivo
Sigue en directo el último Gran Premio de MotoGP de la temporada
Será la última carrera de Marc Márquez
El último baile del GOAT: Marc Márquez se despide para siempre en Valencia
¡Bienvenidos y bienvenidas al último Gran Premio de MotoGP de la temporada! El Gran Premio de la Comunidad Valenciana cierra el año de motociclismo con un protagonismo absoluto. Marc Márquez ganó su octavo título mundial en categoría reina el pasado fin de semana y hace escasos días anunció su retirada. Se bajará de la moto para siempre y esta carrera en Valencia será la última de su carrera deportiva. Un día muy especial, sin duda, que viviremos en directo en OKDIARIO.
Una carrera muy especial para Marc Márquez la de este domingo en Valencia y para todos los amantes de este deporte. Se despide una auténtica leyenda del motociclismo que se retira después de tocar la cima con sus propias manos. Uno de los mejores deportistas españoles de la historia.
Va a ser duro, habrá lágrimas, como las hubo cuando anunció su decisión, pero Marc Márquez se merece una despedida a lo grande. El 93 comunicó su retirada a su estilo, apenas lo sabían Gemma, su pareja, y su hermano Álex. A su padre y a Ducati se lo dijo el día de antes y a su madre el mismo día del anuncio. Lo ha llevado en secreto desde que lo decidiera después del GP de Japón en Motegi y antes de Indonesia hace ya casi dos meses.
14/27
La pelea por el podio sigue muy intensa
La segunda plaza sigue con la pugna entre Bezzecchi y Márquez. Raúl sigue escapado como líder de carrera.
12/27
Raúl Fernández manda en Valencia
Raúl Fernández sigue líder de carrera con más de dos segundos y medio por delante de Márquez. Está siendo el más rápido.
9/27
Valencia vibra por Márquez
Todos los ojos puestos en la moto de Marc Márquez en su última carrera. Tras el Gran Premio de hoy en Valencia, se retira.
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¡Qué bonita pelea de Marc y Bezzecchi!
Márquez y Bezzecchi pelean por la segunda plaza con Raúl Fernández algo más escapado. Preciosa esa pugna.
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Raúl Fernández adelanta a Marc
Gran inicio de carrera en Valencia, con mucha emoción en cabeza de carrera. Raúl Fernández adelanta a Marc Márquez y se escapa.
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¡Triple adelantamiento de Márquez!
Increíble inicio de carrera de Marc Márquez con un triple adelantamiento que lo coloca en cabeza de carrera en la primera vuelta. Impresionante manera de despedirse.
¡Arranca la última carrera de la temporada!
Comienza ya la última carrera de MotoGP de la temporada en Valencia.
Vuelta de calentamiento en Valencia
Ya calientan sobre la pista de Valencia los pilotos de MotoGP. Todo preparado.
Márquez ya se coloca su casco dorado
Marc Márquez ya está preparado en su moto con su nuevo casco dorado de campeón. Listo para su última carrera.
Suena el himno de España
Precioso momento en Valencia con el himno de España sobre la pista y la presencia de Ferran Torres en el circuito.
¿A qué hora comienza el Gran Premio de MotoGP en Valencia?
El Gran Premio de la Comunidad Valenciana de MotoGP arranca a partir de las 14:00 horas. Todas las miradas puestas en Marc Márquez en su última carrera.
Nervios en Valencia
Nervios y mucha emoción en Valencia ante la última carrera de Marc Márquez en MotoGP. Día histórico.
Última carrera de Marc Márquez
Bienvenidos al directo de OKDIARIO donde os contaremos el minuto a minuto del Gran Premio de MotoGP en Valencia, el último de la temporada y la última carrera de Marc Márquez después de anunciar su retirada.
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Nadie se acerca a Raúl
Raúl Fernández sigue manteniendo esos dos segundos y medio respecto a la moto de Marc. Está fuerte en la cabeza de carrera a falta de diez vueltas para el final.