Manu González lo ha conseguido. Por fin es campeón del mundo de Moto2. A la segunda fue la vencida. Después de perderlo con Diogo Moreira en 2025, este año ha resistido y ha logrado el título en la última carrera. Un niño que fue campeón por primera vez a los 17 años, pero que nunca ha tenido el reconocimiento que merece. La prueba de ello es que el campeón no subirá a MotoGP el año que viene. Pero se ha reivindicado en Valencia y en 2027 llevará el 1 en el carenado de la moto.

Manu se formó y tuvo sus primeros grandes éxitos en el campeonato de Supersport 300, donde en 2019, con 17 años y 56 días, se convirtió en el campeón FIM más joven de la historia. Se quedó sin sitio en la Red Bull Rookies Cup y eso hizo que se marchara al campeonato de Supersport 300. Dos años después de ser campeón en Supersport 300 y pasar por Supersport, debutó en Moto2. Fue en 2021. No había pasado por la categoría de Moto3 como la mayoría de pilotos. Y eso le ha lastrado siempre dentro del campeonato.

Nunca tuvo el reconocimiento que merecía. Sus primeras temporadas en la categoría no fueron muy brillantes. Le costó los tres primeros años, pero en 2024 mejoró con la Kalex y fue tercero del campeonato de Moto2, logrando también su primera victoria en la categoría intermedia. Al año siguiente ya estaba dominando el Mundial. Fue líder durante la mayor parte de la temporada, pero Moreira le terminó remontando y llegó con ventaja a Valencia.

En 2025 dio el salto definitivo con un total de cuatro victorias, siete poles, aunque no le valió para ganar el título frente a Diogo Moreira. En 2026 lo volvió a intentar y volvió a empezar con mucha fuerza, liderando con claridad desde el inicio. La parte final del año ha estado marcada por el palo de no subir a MotoGP. Su nombre sonó, pero al final han subido Holgado, Guevara, David Alonso y su compañero Agius. Guevara y Manu lucharon por el Mundial hasta la última carrera, y al final ha caído del lado del madrileño.