La jornada electoral de este domingo 29 de noviembre ya está en marcha y millones de españoles están llamados a las urnas para elegir a sus representantes en el Congreso y el Senado. Aunque los colegios electorales permanecen abiertos durante once horas, desde las 9:00 hasta las 20:00 horas, muchos ciudadanos se preguntan cuál es el mejor momento para acercarse a votar y evitar las colas. La franja de la siesta y las primeras horas de la tarde pueden ser una alternativa interesante para quienes quieran organizar su visita sin las prisas de primera hora.

La siesta, una buena alternativa para votar

No existe una hora universal que garantice encontrar los colegios electorales vacíos. La afluencia depende de cada municipio, del tamaño del centro de votación y de los hábitos de los ciudadanos. Sin embargo, acudir a las urnas durante las primeras horas de la tarde puede ser una opción cómoda para quienes prefieren evitar las prisas de la mañana.

Entre las 15:00 y las 17:00 horas se encuentra una franja que permite aprovechar el descanso de la comida y la siesta para cumplir con el derecho al voto. Además, quienes no tengan compromisos durante la tarde pueden realizar este trámite sin necesidad de esperar hasta los últimos momentos de la jornada electoral.

¿A qué hora es mejor evitar los colegios electorales?

Las primeras horas de la mañana suelen ser una alternativa para quienes quieren quitarse cuanto antes la obligación de votar y disponer del resto del domingo. También puede producirse una mayor concentración de personas en determinados momentos del día, aunque no hay datos oficiales que permitan asegurar que una franja concreta registre siempre más colas.

Por este motivo, una recomendación práctica es evitar dejar la visita para última hora. Aunque las mesas permanecen abiertas hasta las 20:00 horas, acercarse con margen permite afrontar cualquier imprevisto, como una cola inesperada o dificultades para encontrar la mesa correspondiente.

¿Hasta qué hora se puede votar este 29 de noviembre?

Según la información publicada por el Ministerio del Interior, los colegios electorales abren a las 9:00 horas y cierran a las 20:00 horas en horario peninsular. La votación se desarrolla de manera ininterrumpida durante esas once horas.

No obstante, existe una excepción importante, ya que si llegan las 20:00 horas y todavía quedan electores dentro del local electoral o en el acceso al mismo que no han depositado su papeleta, podrán votar. Así lo establece el artículo 88 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG).

Por tanto, si todavía no has acudido a las urnas, la recomendación es clara: no esperes al último momento. La siesta y las primeras horas de la tarde pueden ser una buena oportunidad para votar con tranquilidad y disfrutar después del resto del domingo.