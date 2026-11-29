Alberto Núñez Feijóo, líder del PP y candidato a la Presidencia de España, acudía este domingo a votar al instituto Ramiro de Maeztu de Madrid junto a su esposa, Eva Cárdenas. Al llegar a la mesa electoral y presentar su DNI para comprobar su identidad, el presidente de la mesa le llamó «Anotop at». Ha sido una clara referencia al famoso lapsus que el líder del PP protagonizó en el Congreso hace un año, cuando quiso decir «Anatomía de un farsante» y se le quedó en «Anotop… at», al interrumpirle Ester Muñoz para avisarle del tiempo de participación que le quedaba, según reveló él mismo a Plex.

Feijóo no se ha inmutado; al contrario: se lo ha tomado con buen humor, ha sonreído y se ha reído de la ocurrencia, mostrándose a gusto ante la broma que ya se ha convertido en uno de los memes más populares de la campaña. No en vano, el propio PP se ha apropiado en campaña del meme y lo ha usado en vídeos que se han viralizado en redes sociales.

El episodio, captado por los medios presentes, ha circulado rápidamente en redes.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha sido recibido con gritos de «¡Presidente, presidente!», a su llegada al colegio electoral donde ha votado, el instinto Ramiro de Maeztu. El candidato popular ha votado a las 10:34 horas y posteriormente lo ha hecho mujer, Eva Cárdenas. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, acompañaba a Feijóo.

«Los españoles cogen el timón y van a decidir el futuro, el destino y la orientación de España, no sólo para los próximos cuatro años, sino probablemente para la próxima década», ha dicho Feijóo, y ha pedido que «no se vote con miedo, sino con memoria».

«Anticipo que yo soy en primero y el último en ponerme a disposición de los españoles», ha reseñado, antes de asegurar con emoción que «ha sido una campaña maravillosa, estoy muy orgulloso de mi país, que es el mejor del mundo», palabras por las que ha sido muy aplaudido.

A su salida del instituto, Feijóo ha dado las gracias a «todos los que están trabajando esta jornada, especialmente a los más de 90.000 apoderados del PP». «Que nadie les amenace con ningún miedo, que todos utilicen la democracia, la libertad y su sentido de voto», ha subrayado.

«Yo solamente les propongo ilusión y esperanza, que un país que se ha levantado varias veces, un país que ha sido capaz de construir una gran democracia, un país que ha sido capaz de cumplir las metas fundamentales de los cumplimientos y de los objetivos», ha afirmado Feijóo, y que «puede haber un antes y un después de la política española en función de los resultados electorales».