Si algo funciona, mejor no tocar. La alineación de España contra Italia es la misma que derrotó a Gran Bretaña en semifinales. Rafa Jódar y Carlos Alcaraz para los puntos individuales y Marcel Granollers junto a Pedro Martínez para el dobles si fuera necesario. Jódar se enfrentará a Musetti, mientras que Alcaraz lo hará ante Cobolli, a quien derrotó la semana pasada en las ATP Finals. Italia arma para dobles a Vavassori y Berrettini, aunque ambas parajeas pueden ser modificadas después de los puntos individuales.

Este domingo, cuando comience el escrutinio de las elecciones generales, las mejores raquetas españolas pueden cernar en una Ensaladera. En la séptima Copa Davis en la historia de España. Escrita con v de vendetta por la final del curso pasado, cuando la Davis del pueblo rozó la gesta. Cayó ante Italia en la última eliminatoria y este domingo (15:00 horas) ambos países vuelven a enfrentarse por el título el día que Ferrer cuelga el brazalete.

Finaliza su legislatura al frente del equipo español después de cuatro años en los que ha ido creciendo. Eliminados en fase de grupos en 2023; en cuartos de final en 2024 y subcampeones en 2025. Este curso repite final y oposita a coronarse. Suma un balance global de doce eliminatorias ganadas y cuatro perdidas. Su sustituto será Marc López, quien hoy en día actúa como segundo capitán. Se encontrará una generación asentada.