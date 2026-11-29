Deportivo – Barcelona en directo: resultado, goles, dónde ver en tiempo real y cómo va el partido de la Liga en vivo
Sigue en directo el Deportivo - Barcelona en Riazor
Los de Hansi Flick pueden ponerse a seis puntos del Real Madrid
La previa del partido: El líder vota en Riazor
El Barcelona visita Riazor este domingo para jugar contra el Deportivo en la decimocuarta jornada de la Liga, con mucho en juego para abrir brecha en el liderato. Tras la derrota del Real Madrid, el equipo de Hansi Flick buscará la victoria para ponerse con seis puntos de diferencia. Partido crucial en la pelea por el título que quieren aprovechar los culés esta tarde.
Los blaugranas llegan a A Coruña como líderes destacados con 36 puntos tras firmar doce victorias en trece jornadas y acumular 51 goles a favor. El conjunto de Hansi Flick viene de responder con carácter a la presión de sus perseguidores en Liga al remontar dos goles en diez minutos frente al Villarreal (3-2) en el Camp Nou, un impulso al que sumó entre semana el triunfo a domicilio ante el Sabah (1-4) en Champions tras echar mano de rotaciones.
De Jong, el comodín del Barcelona que hace dudar a Hansi Flick
Esta tarde el neerlandés jugará de central. Uno de sus últimos descubrimientos, como ya lo fue Eric García la temporada pasada. Últimamente, el holandés está jugando más minutos de central o incluso de lateral que en su posición, la de mediocentro. Sus grandes actuaciones en defensa hacen dudar al técnico alemán de cara a los próximos partidos.
Marc Casadó, el infiltrado del Alavés
Mar Casadó, aficionado y canterano culé, se mide este domingo a su Barcelona en Riazor con la camiseta del Deportivo de A Coruña. Un partido, sin duda, muy especial para el mediocentro catalán. Está cedido en el cuadro gallego y se medirá por primera vez en su carrera a su club. Conoce muy bien a Lamine Yamal y les ha dado consejos a sus compañeros de cómo pararle y sacarle de quicio.
Calienta el Barcelona en Riazor
Ya falta poco para que empiece el partido. Recordamos que hoy estarán Díaz de Mera de árbitro y Trujillo Suárez en el VAR.
Flick presume de plantilla: «Tenemos mucha calidad, es importante dar minutos a todos»
Hansi Flick compareció ante los medios de comunicación en la sala de prensa de la Ciudad Deportiva Joan Gamper para analizar la previa del partido de Liga que disputa el Barcelona este domingo contra el Deportivo de A Coruña en Riazor. En ella habló de su confianza con la plantilla, la baja de Fermín y la importancia de De Jong.
El Barcelona quiere abrir brecha con el Real Madrid
Esta tarde el equipo culé quiere aprovechar el pinchazo del Real Madrid, que perdió ayer contra el Alavés en el Bernabéu. Un sorpresón que podría dar alas al Barcelona para tener un colchón.
Lamine Yamal vuelve al once
La alineación del Barcelona para medirse al Deportivo de A Coruña este domingo en Riazor tendrá el regreso de Lamine Yamal. La estrella azulgrana regresa al once titular después de no viajar a Bakú para medirse al Sabah en Champions por precaución. Ha superado esas molestias y está listo para jugar. Sale con todo el Barça tras la derrota del Real Madrid.
ALINEACIÓN DEL DEPORTIVO
Hidalgo apuesta por el siguiente once contra el Barcelona: Leo Román, Alti, Loureiro, Giménez, Mella, Quagliatta, Amatucci, Casadó, Yeremay, Nsongo y Aubameyang.
ALINEACIÓN DEL BARCELONA
Hansi Flick saldrá con el siguiente once en Riazor: Joan García; Eric García, Cubarsí, Gerard Martín, Cancelo; De Jong, Pedri, Dani Olmo; Gordon, Lamine Yamal y Raphinha
Dónde ver en directo el Deportivo – Barcelona de la Liga por TV y online: canal y streaming hoy
El duelo entre Deportivo de la Coruña y FC Barcelona podrá verse en directo por televisión en España en DAZN. La plataforma de contenidos deportivos emite la mitad de los partidos de cada jornada, a excepción de tres jornadas exclusivas de Movistar, y siempre uno de los encuentros de Barcelona o Real Madrid. En esta decimocuarta jornada de Liga, el canal DAZN La Liga es el encargado de ofrecer el partido, tanto por televisión como de manera online.
¡Bienvenidos!
¡MUUUUUUUUY BUENAS TARDES! Bienvenidos a la retranmisión en directo del Deportivo – Barcelona. Hoy tenemos un partido crucial para la pelea por la Liga, ya que los de Hansi Flick buscarán ganar esta tarde para aprovechar el pinchazo del Real Madrid y ponerse a seis puntos. ¡COMENZAMOS!
Horario del Deportivo – FC Barcelona: cuándo es el partido de Liga
Deportivo de A Coruña y FC Barcelona protagonizan uno de los cuatro partidos de Liga que se disputan durante la jornada electoral del domingo 29 de noviembre. El partido iniciará en Riazor a las 16:15 horas de la España peninsular, lo que ha obligado a los aficionados culés que viajan desde Barcelona a animar a su equipo y desean ejercer su derecho a voto a hacerlo por correo.