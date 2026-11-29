El Barcelona visita Riazor este domingo para jugar contra el Deportivo en la decimocuarta jornada de la Liga, con mucho en juego para abrir brecha en el liderato. Tras la derrota del Real Madrid, el equipo de Hansi Flick buscará la victoria para ponerse con seis puntos de diferencia. Partido crucial en la pelea por el título que quieren aprovechar los culés esta tarde.

Los blaugranas llegan a A Coruña como líderes destacados con 36 puntos tras firmar doce victorias en trece jornadas y acumular 51 goles a favor. El conjunto de Hansi Flick viene de responder con carácter a la presión de sus perseguidores en Liga al remontar dos goles en diez minutos frente al Villarreal (3-2) en el Camp Nou, un impulso al que sumó entre semana el triunfo a domicilio ante el Sabah (1-4) en Champions tras echar mano de rotaciones.