Mar Casadó, aficionado y canterano culé, se mide este domingo a su Barcelona en Riazor con la camiseta del Deportivo de A Coruña. Un partido, sin duda, muy especial para el mediocentro catalán. Está cedido en el cuadro gallego y se medirá por primera vez en su carrera a su club. Conoce muy bien a Lamine Yamal y les ha dado consejos a sus compañeros de cómo pararle y sacarle de quicio.

«Para mí, Lamine Yamal es el mejor jugador del mundo. Es increíble cómo desborda. Ya he hablado con los laterales para explicarles algunas cosas que le desquician, aunque para frenarlo se necesitan varias ayudas y que él no esté inspirado», ha declarado Marc Casadó antes del partido que medirá este domingo en Riazor a Deportivo y Barcelona.

Casasó ha concedido una entrevista a Mundo Deportivo antes de este partido especial contra el Barcelona y ha valorado cómo lo vivirá ante sus ex compañeros: «Sin duda será un partido muy especial porque el Barça es el equipo donde me he formado y donde he logrado ser profesional. Será la primera vez que me enfrente a él y seguro que será algo extraño para mí. Eso sí, en cuanto empiece el partido, solo voy a pensar en mi equipo, que ahora es el Dépor, e intentar ganar el encuentro».

«Durante el parón estuve con Lamine, Balde y Gerard Martín, con el que también me llevo muy bien. Si hay algo que destaco del vestuario del Barça, más allá de la calidad, es ese buen ambiente. Hay mucha calidad humana», señaló el canterano culé sobre sus ex compañeros del Barcelona.

Una salida de Casadó del Barcelona el pasado verano muy controvertida. El club le abrió la puerta de par en par y prácticamente le obligó a salir. El jugador quería seguir en la entidad de su vida, pero no tuvo otro camino que salir cedido. Para la afición también fue un duro palo, ya que este jugador se había ganado el cariño de los hinchas por celebrar la Liga como uno más en Canaletas.