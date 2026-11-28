Senna Agius se ha llevado la pole en Cheste en la categoría de Moto2 en el GP de la Comunidad Valenciana (1:31.389). Mientras que en la lucha por el título de la categoría, Izan Guevara le ha ganado la partida a Manu González. El madrileño llega a esta carrera con 4,5 puntos de ventaja sobre su rival. Pero en esta prueba tendrá que volver a remontar si no quiere perder el campeonato otra vez. El mallorquín partirá segundo, mientras que el líder saldrá décimo.

A Manu González se le puso muy cuesta arriba la Q2 desde el inicio. No tenía agarre y lo intentó detrás de su compañero Agius y luego de Zonta van den Goorbergh. Empezó en la posición decimoquinta, de los últimos de esta Q2, mientras que el del Pramac Yamaha estaba cuarto. Izan miraba para atrás para intentar meter cuantos más pilotos mejor a su rueda.

La estrategia del piloto de Palma no era otra que intentar meter el mayor número de pilotos entre él y Manu. Cuanta más gente hubiera entre medias, mejor para él. Además, este trazado se le da a las mil maravillas. Izan empezaba cuarto y acabó subiendo hasta la segunda posición, justo por detrás de Agius, aunque al final cayó hasta la tercera plaza al ser superado de nuevo por Dani Holgado.

Manugas lo intentó detrás de Agius, pero no pudo mejorar mucho. Estaba el 17 en ese momento y acabó subiendo hasta la novena plaza. Finalmente, el del IntactGP saldrá décimo. Le tocará remontar rápido si no quiere que Guevara se escape de primeras y pierda el título en la última carrera otra vez, como ya le pasó el año pasado cuando peleaba contra Moreira. Aunque en esta ocasión llega primero y con algo de ventaja sobre su rival. Pero, de momento, las primera batalla la ha ganado el balear.