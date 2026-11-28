Jódar no tiene que rumiar el partido, simplemente engullir a un Norrie cuyo amenaza se redujo a su hoja de servicios. Infundía más respeto por lo hecho a lo largo de su carrera que por lo hecho este sábado, entregado (6-2, 7-5) a la derecha cruzada y al revés paralelo de Rafa Jódar, que deja a España a un paso de la finalissima contra Italia. El definitivo lo debe dar Alcaraz ante Fery.

Es Norrie un tenista incómodo, de esos a los que cuesta ganar y penalizan al máximo un día irregular del rival. Jódar lo desconectó de primeras al entrar con buen pie y mejor mano. Martilleó al británico a base de potencia en el primer set y luego supo salir de su trampa en la segunda manga, cuando el partido opositaba a arenas movedizas.

«Estuve muy bien y mantuve la regularidad durante todo el partido. Sabía que Norrie es un rival muy duro, especialmente en estas condiciones. Siempre es complicado enfrentarse a él, pero creo que hoy hice un gran trabajo: mantuve la calma en los momentos clave y logré desplegar mi juego de forma agresiva. Todavía queda un largo camino por recorrer. Ahora juega Carlitos; si gana, mañana nos espera un enfrentamiento muy difícil», dijo Jódar a pie de pista.

En las piernas de Jódar no se notaron los 81 partidos anteriores. Vaya año el de su debut en el circuito profesional. De hecho, tras el bajón físico que experimentó a lo largo de la pasada semana, el de este sábado fue su resurrección física. Se le vio ágil de pies y enchufado, como aquella primavera vigorosa en la que irrumpió con más fuerza. Aquello pilló a contrapié a Norrie, que no conseguía dar continuidad al intercambio largo que tanto agradece.

Jódar castiagaba por variedad. Resto agresivo, derecha cruzada y revés paralalo. Set al bolsillo. ¿Cómo lo quieres, Norrie? Resoplaba el británico, agobiado con la situación. Nunca se llegó a encontrar, apenas un oasis de un cuarto de hora en el que llevó el partido a su terreno y consiguió un break y para estirar el segundo set. Una huida hacia delante, pues Jódar descifró el camino y volvió a pegar hasta vencer. Primer paso de España, el segundo queda para su número uno.