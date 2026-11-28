Pocholo Martínez-Bordiú ha vuelto a convertirse en protagonista de una escena de lo más llamativa. A sus 64 años, el aristócrata ha demostrado que sigue teniendo facilidad para acaparar miradas, esta vez por una faceta empresarial que no resulta tan conocida para el gran público. El sobrino de Cristóbal Martínez-Bordiú ha sido captado en el barrio de Salamanca de Madrid mientras mostraba personalmente algunos de los bolsos y mochilas.

Las imágenes, difundidas en el programa La tarde se mueve, han llamado especialmente la atención por la curiosa situación que protagonizó. Pocholo se encontraba en una terraza de la calle Velázquez cuando decidió acercarse a dos mujeres que estaban disfrutando de su jornada para enseñarles varios modelos de sus diseños. Una escena poco habitual que no tardó en despertar la sorpresa de quienes se encontraban en el establecimiento.

El reportero Raúl García, conocido por sus intervenciones en el espacio televisivo, explicó cómo llegó hasta él esta información. Según relató, recibió un aviso que le puso sobre la pista de Pocholo, a quien localizaron en un restaurante madrileño. Sin embargo, lo que parecía una aparición más del aristócrata terminó convirtiéndose en una inesperada demostración de su faceta comercial.

Una colección con precios de lujo

Lo más curioso del episodio fue descubrir el motivo por el que Pocholo llevaba consigo semejante cantidad de mercancía. Lejos de tratarse de una simple reunión o de una cita previamente organizada, el empresario había decidido enseñar sus creaciones directamente a posibles interesadas.

Una de las mujeres que presenció el momento explicó al periodista que el aristócrata había acudido con la intención de promocionar sus productos. Al parecer, su idea inicial era conseguir que los bolsos tuvieran presencia en el establecimiento, aunque finalmente no se produjo el acuerdo que esperaba. «Los ha traído para que los promocionen, pero no lo ha querido el bar», contó una de las testigos.

La sorpresa fue todavía mayor cuando Raúl García descubrió el valor de estos complementos. Según explicó, los diseños se comercializan a través de internet y tienen precios propios del segmento de lujo. De hecho, el modelo más económico alcanza los 500 euros, una cantidad que dejó impresionado al reportero.

Una nueva etapa lejos de Ibiza

Esta curiosa escena coincide con una etapa de cambios en la vida de Pocholo. Después de permanecer durante cuatro décadas vinculado al ocio nocturno de Ibiza, donde comenzó a trabajar en 1984, en 2025 anunció que se retiraba definitivamente de las discotecas. «Me he cortado la coleta», aseguró entonces.

Desde aquella decisión, ha repartido su actividad entre distintos proyectos empresariales. Entre ellos figura Scoobic, compañía dedicada a los vehículos eléctricos para el reparto urbano, de la que es socio fundador. Además, ha mostrado interés por la inteligencia artificial y compagina sus actividades con sus clases como profesor de esquí.

Su nueva rutina también está marcada por hábitos más tranquilos y alejados de la vida nocturna que durante tantos años definió su trayectoria. Una transformación que demuestra que Pocholo continúa explorando nuevos caminos y que, a juzgar por las últimas imágenes, está dispuesto a implicarse personalmente en sus proyectos.