Este sábado es la jornada de reflexión previa a las elecciones de 29-N. Su objetivo, según la ley electoral de nuestro país, es claro: dar a los ciudadanos un espacio de calma para meditar su voto sin nuevas influencias propagandísticas. Durante estas 24 horas, la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) prohíbe de forma expresa varias actividades que sí se podían hacer en campaña y hoy y mañana están ya prohibidas. Su propósito es garantizar que los más de treinta y ocho millones de electores puedan meditar con tranquilidad y sin interferencias externas su decisión de voto antes de acudir a las urnas.

Prohibida la propaganda electoral

La primera y más importante prohibición consiste en que no puede difundirse bajo ninguna forma propaganda electoral una vez que la campaña ha terminado legalmente, lo que significa que queda absolutamente vedado el uso de carteles, folletos, banderolas, anuncios en prensa, radio, televisión o internet, así como cualquier mensaje, imagen o vídeo cuyo objetivo principal sea influir en la decisión de los ciudadanos y captar su sufragio durante este día de silencio político.

De igual manera, está terminantemente prohibido celebrar cualquier acto de campaña electoral, ya se trate de mítines, concentraciones, recorridos por barrios, encuentros con vecinos o cualquier otra actividad pública organizada por partidos, coaliciones o candidatos con la finalidad de solicitar el voto, puesto que la ley entiende que, tras el cierre de la campaña, no debe existir ninguna movilización cuyo objetivo sea persuadir a los electores.

No se puede pedir el voto

Los partidos políticos, los candidatos y las formaciones que concurren a las elecciones no pueden pedir el voto de forma explícita ni implícita a través de redes sociales, mensajería instantánea o cualquier otro medio digital, de modo que quedan prohibidos los tuits, las publicaciones en Instagram, TikTok, Facebook o WhatsApp que contengan llamamientos al sufragio, eslóganes de campaña o mensajes de movilización electoral durante toda la jornada de reflexión.

Sin encuestas ni sondeos electorales

Otra restricción fundamental es la que impide publicar, difundir o reproducir por cualquier medio de comunicación o plataforma digital encuestas, sondeos o estimaciones de voto, una prohibición que no se limita solo a este sábado, sino que se extiende a los cinco días anteriores a la votación y que busca evitar que los resultados de estas mediciones puedan condicionar de última hora la decisión de los ciudadanos indecisos.

Además, está prohibido realizar cualquier tipo de propaganda electoral en los locales de las secciones censales o en sus inmediaciones, así como entorpecer el libre acceso de los electores a las urnas o ejercer cualquier forma de coacción o presión sobre quienes se dirigen a ejercer su derecho de sufragio, una norma que se aplica con especial rigor tanto el día de reflexión como el propio domingo de votación.

Por otra parte, tampoco está permitido colocar nuevos carteles o mantener activas campañas publicitarias pagadas que no hayan sido retiradas o desactivadas a tiempo, de forma que cualquier anuncio programado que se publique por error después de la medianoche del viernes puede ser considerado una infracción y dar lugar a la correspondiente sanción por parte de la Junta Electoral.

El incumplimiento de estas prohibiciones, una vez finalizada la campaña, constituye un delito electoral tipificado en el artículo 144 de la LOREG, que puede ser castigado con penas de prisión de tres meses a un año o con multas de seis a veinticuatro meses, mientras que las infracciones de menor entidad son sancionadas con multas económicas que oscilan entre los cien y los mil euros para los particulares y entre los trescientos y los tres mil euros para autoridades o funcionarios.

Sin embargo, la jornada de reflexión no supone un silencio absoluto ni una paralización total de la vida política y ciudadana. Los ciudadanos particulares pueden expresar libremente sus opiniones políticas, comentar la actualidad electoral, debatir con familiares y amigos o compartir reflexiones personales en redes sociales, siempre y cuando estas manifestaciones no se conviertan en un acto organizado de propaganda destinado a captar votos a favor de una determinada candidatura, porque el derecho fundamental a la libertad de expresión reconocido en el artículo 20 de la Constitución sigue plenamente vigente.

Planificar la logística del día de la votación

Los partidos políticos y las coaliciones electorales sí pueden continuar desarrollando sus actividades ordinarias e internas, como celebrar reuniones de organización, planificar la logística del día de la votación, coordinar a sus interventores y apoderados o atender asuntos de funcionamiento interno, siempre que estas actuaciones no tengan como finalidad principal la captación de sufragios ni se transformen en actos de campaña.

Se permiten mensajes llamando a acudir a votar

Está permitido difundir mensajes de carácter meramente informativo y aséptico sobre el proceso electoral, es decir, recordatorios neutrales acerca de los horarios de apertura de los colegios, de la documentación necesaria para votar, de cómo localizar el colegio electoral correspondiente o de los distintos procedimientos de votación, siempre que estos mensajes no incluyan ninguna valoración política ni ninguna llamada al apoyo de una opción concreta.

Los medios de comunicación pueden y deben seguir informando con normalidad sobre la actualidad política y sobre todos los aspectos relacionados con la organización de las elecciones, incluyendo la visita de las autoridades a los centros de datos, la preparación de los colegios electorales o cualquier incidencia que pueda surgir, siempre que se mantengan dentro de los límites de la información objetiva y no realicen propaganda.

Los candidatos y dirigentes políticos tienen plena libertad para dedicar el día a descansar, pasar tiempo con sus familias, practicar deporte, dar un paseo o realizar cualquier actividad privada y personal, algo que de hecho es lo más habitual en estas jornadas, y pueden incluso publicar en sus redes imágenes de estas actividades cotidianas siempre que no las acompañen de mensajes de carácter electoral o de llamadas al voto.

Mañana domingo, desde las nueve de la mañana hasta las ocho de la tarde, los colegios electorales de toda España abrirán sus puertas para que los electores ejerzan uno de los derechos fundamentales de cualquier democracia: el derecho a elegir libremente a sus representantes.