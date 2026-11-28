España afronta este sábado 28 de noviembre la jornada de reflexión, la última oportunidad para que los ciudadanos repasen las propuestas y programas antes de acudir a las urnas.

Tras el cierre de la campaña electoral, los partidos ponen fin a sus actos públicos y comienza la cuenta atrás para unas elecciones generales que se celebrarán mañana, domingo 29 de noviembre.

Seguimos en directo toda la actualidad de esta jornada previa a la votación, las novedades de última hora y los preparativos para una cita electoral decisiva.

Elecciones Generales 29N, en directo: jornada de reflexión, colegios electorales y última hora