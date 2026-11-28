Elecciones generales 29N, en directo: resultados, encuestas, cómo van los sondeos, colegios electorales y última hora de los comicios, en vivo
Los partidos ponen fin a sus actos públicos y comienza la cuenta atrás para unas elecciones generales que se celebrarán mañana, domingo 29 de noviembre
España afronta este sábado 28 de noviembre la jornada de reflexión, la última oportunidad para que los ciudadanos repasen las propuestas y programas antes de acudir a las urnas.
Tras el cierre de la campaña electoral, los partidos ponen fin a sus actos públicos y comienza la cuenta atrás para unas elecciones generales que se celebrarán mañana, domingo 29 de noviembre.
Seguimos en directo toda la actualidad de esta jornada previa a la votación, las novedades de última hora y los preparativos para una cita electoral decisiva.
Elecciones Generales 29N, en directo: jornada de reflexión, colegios electorales y última hora
¿Qué está prohibido hacer durante la jornada de reflexión?
Durante este día está prohibido difundir propaganda electoral y celebrar actos de campaña para pedir el voto o favorecer a una candidatura. Estas limitaciones también pueden afectar a determinados mensajes publicados en redes sociales, entrevistas o comunicaciones que tengan finalidad propagandística. Sin embargo, la jornada de reflexión no significa que los ciudadanos tengan prohibido hablar de política o expresar sus opiniones: la libertad de expresión sigue estando protegida. Su objetivo es evitar nuevas acciones de campaña durante las horas previas a la votación, que comenzará el domingo 29 de noviembre.
¿Qué es la jornada de reflexión?
La jornada de reflexión es el periodo de 24 horas previo a unas elecciones en el que los partidos políticos deben poner fin a sus actos de campaña para que los ciudadanos puedan decidir libremente su voto antes de acudir a las urnas. En las elecciones generales del próximo domingo 29 de noviembre, tendrá lugar este sábado 28, después de que la campaña electoral termine a las 00:00 horas. Aunque es una expresión habitual, la jornada de reflexión no aparece recogida literalmente en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), sino que deriva de las restricciones establecidas en su artículo 53.
¡Comienza la jornada de reflexión del 29-N!
España vive este sábado 28 de noviembre las horas previas a las elecciones generales de mañana, domingo. Con la campaña electoral ya cerrada, los candidatos dejan paso a los ciudadanos, que tendrán que decidir su voto antes de acudir a los colegios electorales. Seguiremos en directo los preparativos de la cita con las urnas, las últimas novedades políticas y cualquier incidencia relacionada con la jornada electoral.
¿Qué pasa si estoy trabajando el domingo 29-N? Las horas libres que te corresponden para votar
Los empleados que tengan que trabajar este domingo 29 de noviembre podrán disponer de hasta cuatro horas de permiso retribuido para acudir a votar en las elecciones generales. El tiempo libre dependerá de las horas que coincidan su jornada laboral y el horario de apertura de los colegios electorales, que permanecerán abiertos de 9:00 a 20:00 horas. Este permiso no supone una pérdida de salario ni obliga a recuperar las horas, aunque su duración concreta se establece mediante las disposiciones aplicables en cada comunidad autónoma.