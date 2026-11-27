Pedro Sánchez llevó al último día de campaña el «calladita» que Alberto Núñez Feijóo dirigió a Ada Colau en el debate a cuatro. «La España de 2026 no tiene calladitas a las mujeres», proclamó el viernes en un mitin en Plasencia. La víspera, el candidato del PP había empleado el diminutivo en un reproche concreto a su adversaria: le echaba en cara el silencio que le atribuía cuando el propio Sánchez abandonó Paiporta tras la DANA de 2024. En el mitin, aquel reproche se había convertido en una acusación contra Feijóo por la España que, según Sánchez, quieren gobernar.

El cruce del jueves 26 de noviembre empezó con una pregunta sobre Carlos Mazón. Colau, candidata de Frente Amplio, pidió a Feijóo que explicara cómo podía presumir de buena gestión mientras el PP mantenía al ex presidente valenciano en un cargo público y aforado tras una catástrofe con más de 230 muertos. Feijóo entonces apuntó a la actuación de Sánchez: «Mire, buena gestión es ponerse al frente de una emergencia nacional y no salir huyendo de Paiporta y usted, calladita».

Sánchez intervino de inmediato: «¿Por qué habla de calladita, señor Feijóo?». Le acusó de machismo. El diminutivo y el gesto de Feijóo, que señaló a Colau con la mano, quedaron a la vista de los espectadores. También quedó grabada la referencia a Paiporta, que cambia el sentido de las tres últimas palabras. Feijóo cuestionaba la reacción de Colau ante un episodio de 2024. Presentar el comentario como una orden para que dejara de hablar en el debate exige prescindir de la primera mitad de la frase.

A la salida del debate, el líder del PP declaró que retiraba la expresión si había molestado a alguien. Al día siguiente, Pilar Bernabé, cabeza de lista del PSOE por Valencia, difundió en X un fragmento recortado de la intervención. Sánchez dio un paso más en Plasencia: pasó del singular al plural. El jueves, Feijóo había hablado del silencio que atribuía a una dirigente ante la conducta del presidente. El viernes, Sánchez hablaba ya de todas las españolas. Por el camino había desaparecido Paiporta, precisamente el lugar por el que Feijóo le pedía cuentas.