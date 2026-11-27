Pedro Sánchez, presidente del Gobierno y candidato del PSOE a la reelección, fue el primero en tergiversar las palabras de Alberto Núñez Feijóo en el debate a cuatro para atribuirle una orden a Ada Colau, candidata de Frente Amplio, que el líder del PP no dio: «Quédate calladita».

Feijóo lo que declaró fue que Colau se quedó «calladita» ante la inacción del Gobierno durante la tragedia de la DANA y ante la corrupción del PSOE. No mandó callar a su adversaria política, como sostiene la izquierda.

Sin embargo, Sánchez salió al paso en el debate diciendo: «¿Pero qué machismo es éste señor Feijóo?». El líder del PP no dio crédito a tal manipulación. «Señor Sánchez, por favor, no manipule», respondió Feijóo, pero el candidato socialista persistió en su acusación afirmando: «Pero si lo han visto todos los telespectadores».

El presidente del Gobierno ha vuelto a la carga contra Feijóo este viernes, en un mitin en Plasencia. Sánchez ha hecho una manipulación del lenguaje poniéndole en su boca palabras que no dijo. «Ser feminista no es criarse con mujeres como dijo él, ser feminista es no decir a las mujeres ‘quédate calladita’ como dijo ayer en el debate».

Además, ha vuelto a sacar el tema en una entrevista en la Cadena Ser. «Frente al ‘calladita’, las mujeres van a hablar con una voz alta y clara a través de su voto de la España que quieren», ha señalado Sánchez, calificando de «claramente machistas» las palabras que en realidad Feijóo no ha dicho, sino que se ha inventado él.

La campaña de la izquierda

El candidato del PP a La Moncloa hizo una descripción, no dio una orden como Sánchez asegura. Sin embargo, la izquierda feminista ha salido en tromba este jueves y viernes atacando a Feijóo a sabiendas de que las acusaciones son falsas. Y están aprovechando esta manipulación para hacer campaña contra el PP.

Una campaña que Colau también aprovecha agitando el cierre de campaña. Tras el debate, publicó un tuit con la canción de Callaíta de Bad Bunny.

Buenas noches 😎

https://t.co/u9ce8uGCoA — Ada Colau 💜🌈🔻 (@AdaColau) November 27, 2026

Y este viernes, ha señalado en redes sociales: «Si nos quieren calladitas… ¡hoy se lo vamos a decir todavía más fuerte!».

Si nos quieren calladitas… ¡hoy se lo vamos a decir todavía más fuerte! Os esperamos esta tarde. Vamos a hacernos oír. — Ada Colau 💜🌈🔻 (@AdaColau) November 27, 2026

Santiago Abascal, líder de Vox, ha defendido a Feijóo ante este ataque. «No mandó callar a Colau, todos lo vimos en directo, Sánchez es un mentiroso», ha sentenciado, criticando al presidente del Ejecutivo por generar el bulo. Además, ha vuelto a acusar a Sánchez de ser «un peligro para la democracia».