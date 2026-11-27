La Policía Nacional ha destapado en Murcia una trama delictiva dedicada a captar extranjeros en situación irregular, a los que ofrecía la realización de unos cursos subvencionados previo pago de dos mil euros, para que pudieran presentar un diploma o certificado del curso y así acceder a su regularización administrativa por arraigo sociolaboral. Más de cien extranjeros pagaron por los cursos e intentaron regularizar su estancia en España.

La investigación de la Brigada de Extranjería y Fronteras de la Jefatura Superior de Policía de Murcia arrancó el pasado mes de febrero cuando un extranjero en situación ilegal en España intentó regularizar su estancia en España con un diploma de un curso de formación que presentaba serias dudas de que hubiera sido autorizado por el Servicio de Empleo y Formación de la Región de Murcia.

Los agentes confirmaron que el curso no había sido convocado ni autorizado, por lo que ningún centro de formación podía impartirlo ni utilizar las siglas y logotipos de la administración pública, resultando ser un diploma fraudulento.

Más de 100 inmigrantes estafados

La declaración del inmigrante que intentó regularizar su situación con el falso diploma condujo a los investigadores hasta una trama que había captado a más de 100 inmigrantes ilegales con una situación económica precaria, que habían pagado una media de 2.000 euros por hacer un curso en español sin conocer el idioma y con la promesa de que con el curso podrían tener la residencia legal en España.

Los investigadores localizaron al principal responsable del intento de regularizar inmigrantes y estafarlos a la vez. Es el dueño de una empresa de cursos de formación. Su mano derecha es un extranjero que se ocupaba de la captación de las personas interesadas.

Los dos han terminado detenidos y acusados de delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, falsedad documental por intentar «colar» a los inmigrantes en España y estafa.