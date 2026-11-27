La neblina da una pequeña tregua en Bolonia y la lluvia, por momentos, también. El cielo no ha escampado, pero tampoco anda enfadado. Algo menos revuelto que otros días. Mismo signo preside la jornada de entrenamiento de España, que soltó lastre después de escapar exitosamente de la trampa de Austria. Jódar reaccionó a tiempo y evitó extender la eliminatoria a unos dobles que son oro para el combinado austriaco. No jugó Alcaraz, ni individual ni en dobles.

A Bolonia llegó directo de Turín, donde sufrió molestias en los isquiotibiales del muslo izquierdo, y las alarmas se encendieron. Fueron mitigando su luz por logística. España no debutaba hasta el jueves y el murciano tuvo cuatro días de descanso, que serán seis hasta que vuelva a empuñar la raqueta este sábado contra Gran Bretaña. La jugada contra Austria salió perfecta. Estaba preparado para unos hipotéticos dobles, pero no tuvo ni que vestirse de corto.

Más descanso. Aunque el murciano, después del triunfo, se ejercitó en solitario junto a Samu López, su técnico. Este viernes ha dado otro paso más en ese plan de descanso y aclimatación progresiva que sigue desde su llegada a Bolonia. Se ejercitó más de una hora en la pista central junto a Pedro Martínez, superficie que es algo más rápida que las de entrenamiento y que no había pisado en sus cuatro días boloñeses anteriores.

La sesión estuvo enfocada en coger sensaciones de cara a su partido de este sábado contra Fery, número uno de Gran Bretaña. La presencia de Alcaraz en dicho enfrentamiento está prácticamente asegurada, el propio David Ferrer lo dejá entrever. «Lo necesitamos y estará con nosotros el sábado. Lo cuidaremos y no correremos riesgos con su lesión, pero creo que estos cinco días de descanso le vendrán muy bien para estar listo el sábado», dijo Ferrer.