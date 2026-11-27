Un confidente de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad españolas ha declarado este viernes ante la juez María Tardón que el prefecto de la Policía de Tetuán (Marruecos) le avisó de la invasión de inmigrantes en Ceuta veinte días antes de que se produjera. El testigo ha responsabilizado además a mandos policiales marroquíes de planificar e instigar la incursión de finales de julio.

El colaborador ha comparecido como testigo protegido y por videoconferencia ante la magistrada de la Audiencia Nacional, que investiga la entrada masiva de personas en territorio español los días 30 y 31 de julio.

Su testimonio adquiere especial relevancia porque contradice las conclusiones del Centro Nacional de Inteligencia (CNI). El servicio secreto ha remitido a la juez un informe en el que asegura no haber encontrado indicios de una operación dirigida desde Rabat.

«De las investigaciones realizadas por parte del CNI sobre la entrada masiva en Ceuta no se han obtenido, hasta la fecha, evidencias que permitan afirmar que los sucesos de los días 30 y 31 de julio fueran el resultado de una acción instigada, planeada o coordinada por las autoridades marroquíes», ha sostenido el organismo. No obstante, Moncloa desclasificó whatsapps de un agente del CNI que sí avisaba de una entrada.

La versión del confidente encaja, en cambio, con la de la Policía Nacional. Su Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) identificó al prefecto de Tetuán «en actitud de dirección y coordinación» del guiado de inmigrantes marroquíes hacia la frontera española durante los hechos.

Ese informe policial señalaba con nombres y apellidos a 18 cargos políticos y policiales vinculados a la entrada. Entre ellos figuraban también el delegado local del Gobierno en Castillejos y un comandante de la Dirección General de Seguridad Nacional (DGSN) marroquí.

Testimonios sobre Marruecos

La declaración del confidente llega en la misma semana en que ha testificado Gonzalo Sanz Ruiz, ex jefe de gabinete del delegado del Gobierno en Ceuta. Lo ha hecho en la misma causa, abierta por un presunto delito contra la paz e independencia del Estado.

Sanz ha relatado que, desde su posición en la frontera, apreció «total pasividad» de las fuerzas marroquíes, sobre todo entre las nueve y las once de la mañana. Su opinión, según recoge el acta, es que «Marruecos pudo hacer más y que tuvo voluntad de que hubiese una avalancha, que se podía haber impedido a primera hora a las 10».

El ex jefe de gabinete ha explicado también que se reunió personalmente con agentes del CNI tras la tragedia. Según cree recordar, compartieron con él «la sensación de que Marruecos no había obrado limpio y que no había impedido».

Sanz ha detallado, asimismo, los mensajes que intercambió con un contacto llamado Ahmed. A la 1:30 del día 30, este le advirtió de que la frontera estaba «caliente». A las 12:30 le escribió un mensaje escueto: «Hay invasión».

El testigo ha descrito, además, la frustración del delegado ante la falta de respuesta desde Madrid. En alguna ocasión, según su relato, le dijo que había recibido orientaciones de que «eran cosas de verano, ya pasaría y que aguantase».

Sanz ha lamentado que no se reformara la ley de extranjería y que el real decreto para pactar con Marruecos retornos exprés «se quedó en un cajón». Por ello, ha explicado, presentó su dimisión.

También ha calificado de «incomprensible» que la Operación Paso del Estrecho se desarrollara «con total normalidad» mientras en la playa se producía el asalto y no se cerraba la frontera.

Antecedentes en Ceuta

La crisis de este verano ha reavivado el recuerdo de mayo de 2021, cuando alrededor de 10.000 personas entraron en la ciudad autónoma en apenas dos días. Según Sanz, el delegado había alertado al Gobierno del «riesgo de repetir lo sucedido en 2021».

La preocupación había crecido este año a raíz de una sentencia del Tribunal Supremo. Desde que conocieron el fallo, ha declarado Sanz, en la Delegación «empezaron a pedir medios y elaborar informes».

Las redes sociales actuaron como caja de resonancia. El ex jefe de gabinete ha recordado que el 28 de julio ya tenía constancia de un grupo de Facebook con «cinco millones de visualizaciones» que presentaba la entrada como fácil y sostenía que no era posible devolver a quienes lo lograran.

Sanz ha reconocido que llamamientos similares se habían producido en veranos anteriores, aunque no ha podido precisar si alcanzaron una magnitud parecida. La diferencia, a su juicio, la marcó la sentencia del Supremo.

En la causa están personados el Ministerio Fiscal, la acusación popular encabezada por Iustitia Europa, la Abogacía del Estado y la Asesoría Jurídica de la Ciudad Autónoma de Ceuta.

Veinte días. Ese es el margen que, según el confidente, separó el aviso del prefecto de Tetuán de la llegada masiva a la frontera ceutí. La instrucción deberá dilucidar ahora si aquella advertencia fue un aldabonazo desoído o un dato extraviado entre informes que, como el borrador de protocolo que Sanz elaboró días después del asalto, acabaron donde él mismo cree que está este último: «En un cajón».