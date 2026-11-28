En cada convocatoria electoral, millones de personas deciden no acudir a las urnas. Lo habitual es pensar que quien no vota es porque la política no le interesa. Pero la psicología política y los datos de las encuestas apuntan a una explicación más profunda: en muchos casos, la abstención no nace del desinterés, sino de una sensación muy concreta, la de que el propio voto ya no sirve para cambiar nada.

Lo que dicen los datos: la desconfianza pesa más que el desinterés

Tras las elecciones generales de 2023, el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) preguntó a quienes no habían votado por qué no lo habían hecho. El motivo más repetido, con un 26,6%, fue que no le inspiraba confianza ningún partido ni ningún político, seguido de un 15,3% que no se sentía representado. El desinterés por la política, en cambio, lo citó un 12,8%. Es decir, la falta de confianza superaba con claridad a la falta de interés.

La eficacia política: cuando sientes que tu voto no cuenta

La psicología política tiene un concepto para explicar este fenómeno: la eficacia política. Se refiere a la percepción que tiene cada persona de su capacidad para influir en las decisiones públicas. Cuando alguien siente que los gobernantes no escuchan a ciudadanos como él o que su participación no tiene ningún efecto, esa eficacia se debilita, y con ella las ganas de votar.

Esta sensación recuerda a lo que en psicología se conoce como indefensión aprendida: la tendencia a dejar de intentarlo cuando se tiene la impresión de que, hagas lo que hagas, el resultado no va a cambiar. Aunque no es un término que se use de forma específica para la abstención, ayuda a entender por qué algunas personas que sí se interesan por la política acaban quedándose en casa: no porque les dé igual, sino porque han dejado de creer que su voto marque la diferencia.

Votar también es una cuestión de identidad

La psicología ha estudiado también qué impulsa a la gente a participar. En 2011, un equipo de la Universidad de Stanford, con la conocida psicóloga Carol Dweck entre sus autores, publicó en la revista PNAS un estudio que llamó mucho la atención. Los investigadores comprobaron que preguntar a las personas si era importante para ellas «ser votante», en lugar de «votar», aumentaba su participación: según sus resultados, la gente se implicaba más cuando el voto se presentaba como una expresión de quiénes son y no como una simple tarea.

Eso sí, el hallazgo tiene un matiz importante: un estudio posterior, publicado en 2016 con una muestra más amplia, no logró reproducir ese efecto, por lo que los expertos lo consideran una idea interesante pero todavía en debate. Lo que sí parece claro es que la relación de cada persona con el voto tiene un fuerte componente de identidad: quien se siente parte de una comunidad política es más propenso a participar que quien se siente fuera de ella.

El peso de los demás: la presión social

Otro factor psicológico clave es la presión social. En un amplio experimento realizado en Estados Unidos y publicado en 2008 por investigadores de la Universidad de Yale, se enviaron cartas a miles de votantes recordándoles que su participación en las elecciones era un dato público. Las cartas que mostraban a cada persona su historial de voto y el de sus vecinos aumentaron la participación en torno a ocho puntos, un efecto mucho mayor que el de los mensajes tradicionales.

Estos estudios revelan que votar no es solo una decisión racional: también influyen las emociones, la confianza, la identidad y el entorno social. Por eso, cuando una persona deja de votar, no siempre es porque haya perdido el interés por lo que ocurre en su país. A menudo, lo que ha perdido es algo más difícil de recuperar: la sensación de que su voz cuenta.