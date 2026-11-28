En 2026, se calcula que hay 2.000 millones de musulmanes en todo el mundo, lo que representa aproximadamente el 26% de la población global. Observando el porcentaje de población musulmana por regiones, África encabeza la clasificación, con un 45% de sus habitantes que profesan con esta religión. A continuación, se sitúan Asia y Oceanía, consideradas conjuntamente, donde representan alrededor del 25%. Por su parte, en Europa el porcentaje alcanza el 6%, mientras que en América se sitúa aproximadamente en el 1%.

En este contexto, según un nuevo informe del Centro de Investigación Pew en Estados Unidos, se espera que los musulmanes superen a los cristianos en número de seguidores en todo el mundo para el año 2035. Se prevé que entre 2020 y 2070, el número de musulmanes aumente un 80%, pasando de 2.020 millones a 3.640 millones.

Países con mayores poblaciones musulmanas en 2050

Pakistán podría convertirse en el país con mayor población musulmana del mundo, superando a Indonesia, que actualmente ocupa esa posición. Así lo prevé un estudio del Centro de Investigación Pew, que calcula que el número de musulmanes en territorio pakistaní llegará a los 378 millones en 2050. Cabe recordar que Pakistán tiene 260,7 millones de habitantes en noviembre de 2026, según datos de Worldometer y estimaciones demográficas basadas en la ONU.

Por detrás de Pakistán se situará la India, que también tendrá una de las mayores comunidades musulmanas del mundo en 2050. De acuerdo con las previsiones del Centro de Investigación Pew, la población que profesa esta religión alcanzará los 300 millones de personas. India destaca por ser uno de los países con mayor diversidad religiosa del planeta. Según estimaciones actuales, alrededor del 79 % de la población profesa el hinduismo y cerca del 15 % el islam, seguidos por minorías como el cristianismo, el sijismo, el budismo y el jainismo

Indonesia ocupa actualmente el primer puesto entre los países con más musulmanes a nivel global, con una población estimada de entre 249 y 251 millones de fieles. Sin embargo, las previsiones apuntan a que perderá esa posición en favor de Pakistán durante las próximas décadas. Según los cálculos del Centro de Investigación Pew, el número de habitantes que profesan el islam en este país del sudeste asiático podría alcanzar los 275 millones en 2050.

Nigeria, situada en África Occidental, también experimentará un notable crecimiento de su población musulmana y ocupará el cuarto lugar de esta clasificación en 2050. El Centro de Investigación Pew estima que para mediados del siglo XXI contará con alrededor de 226 millones de musulmanes. En la actualidad, Nigeria es el país más poblado del continente africano y ocupa el quinto puesto mundial en número de habitantes que profesan el isla

Bangladesh, que comparte frontera con India, también será uno de los países con mayor población musulmana en las próximas décadas. El estudio del Centro de Investigación Pew calcula que su población musulmana llegará a los 203 millones de personas en 2050, una cifra que lo situará en la quinta posición mundial. Este país asiático tiene una población mayoritariamente musulmana, ya que aproximadamente el 91% de sus habitantes profesa esta religión.

Por su parte, Egipto ocupará el sexto puesto entre los países con mayor población musulmana en el año 2050. Las proyecciones del Centro de Investigación Pew sitúan su número de fieles en torno a los 151 millones de personas. A lo largo de los siglos, el territorio egipcio ha tenido un papel destacado en la historia religiosa y cultural de la región, y está vinculado a diferentes relatos y tradiciones sobre profetas que vivieron allí o pasaron por el país.

Turquía también aparecerá en el ranking de los países con mayor población musulmana. De acuerdo con las estimaciones del Centro de Investigación Pew, el número de habitantes que profesan esta religión alcanzará aproximadamente los 98 millones, lo que situará al país en la séptima posición de la clasificación.Su pasado religioso y cultural ha estado marcado por diferentes imperios, tradiciones y figuras destacadas, una influencia que todavía se refleja en numerosos aspectos de la sociedad

Mientras, Irán, situado en Oriente Medio, será otro de los países con una importante comunidad musulmana a mediados del siglo. Según las previsiones del Centro de Investigación Pew, la población que profesa el islam alcanzará los 100 millones de personas. Cabe señalar que las principales figuras religiosas islámicas tienen una presencia destacada en las instituciones y en los ámbitos político y militar iraníes.

Etiopía, ubicada en África Oriental, también formará parte de esta clasificación. El Centro de Investigación Pew calcula que su población musulmana crecerá hasta alcanzar aproximadamente los 93 millones de personas en 2050, lo que permitirá al país ocupar el noveno puesto mundial. Aunque el país cuenta con distintas comunidades y tradiciones, las proyecciones demográficas indican que esta religión tendrá cada vez más peso.

Por último, Sudán cerrará la lista de los 10 países con mayor población musulmana prevista para 2050. Según las estimaciones del Centro de Investigación Pew, el país africano alcanzará entonces los 87 millones de habitantes que profesan el islam. A pesar de la grave situación de conflicto y la guerra que ha sufrido durante los últimos años, Sudán mantiene una importante tradición religiosa y vinculada al islam.