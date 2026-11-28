La historia de Ryan Hulance es una de tantas que no te crees cuando te la cuentan. Con apenas 10 años, en 2023, arrancó un proyecto en Inglaterra para almacenar latas de aluminio con el fin de ayudar a familias en riesgo de exclusión. Aquel gesto, que nació de manera altruista, con casi 100 envases en su casa, pasó a ser un fenómeno solidario popular.

Tras tres años de recolección, la iniciativa del preadolescente inglés superó cualquier previsión con un récord de 1,5 millones de latas recicladas. Gracias a todo este esfuerzo y el apoyo de la sociedad británica, Hulance consiguió reunir alrededor de 18.000 libras esterlinas, unos 21.500 euros, que fueron destinados íntegramente a bancos de alimentos sociales y organizaciones sin ánimo de lucro.

Un hecho que no hubiese sido posible sin sus padres

El joven británico, residente de Solihull, en la región inglesa de West Midlands. Esta zona es el centro neurálgico de su proyecto, conocido como We Can CIC, que recolecta latas desechadas por restauración, empresas y vecinos para vender posteriormente el aluminio a recicladoras para donar los ingresos a las asociaciones benéficas.

Con la ayuda de su familia, que aplastaba las latas con su vehículo, pasó de conservar unos pocos centenares semanales a formar una red aproximada de 200 proveedores. Según los datos publicados en el pasado mes de marzo, el programa llegaba a juntar cerca de 20.000 latas a la semana.

La idea de Hulance surgió cuando vio a sus padres ayudar con alimentos a una familia con reducido poder adquisitivo. Aquella vivencia le llevó a reflexionar cómo podía echar una mano a esas personas sin tener que pedirle dinero a otros colaboradores con una economía más estable.

Cómo empezó todo

Después de pensar largo y tendido y de valorar varias opciones, dio con la clave en un objeto que siempre acaba en el cubo de la basura después de ser consumido: las latas de aluminio.

El joven empezó por los comercios más cercanos a su vivienda para pedirles si podían guardar los envases vacíos en vez de tirarlos. Su propósito era almacenarlos y vender el material a compañías de reciclaje.

Durante los primeros meses, la propuesta se basaba principalmente en su familia y amigos. Hulance conseguía reunir cientos de latas a la semana y las guardaba en la parcela de su casa. No obstante, al poco de empezar surgió un problema de almacenaje: no tenía espacio para conservar más envases. Para atajarlo, sus padres comenzaron a aplastarlos con el coche.

En mayo de 2025, la iniciativa ingresó una subvención de 5.000 libras, unos 6.000 euros, del Birmingham Airport Community Trust Fund, dirigida a optimizar su capacidad de procesamiento mediante la compra de una prensa compactadora de latas.

De unos cientos de latas a 1,5 millones de envases

El crecimiento del proyecto tuvo un tirón que la familia no hubiese imaginado jamás. Según los medios británicos, Hulance habría reciclado aproximadamente 1,5 millones de latas en tres años, con una recaudación total próxima a las 18.000 libras. De hecho, solo en 2025, el joven llegó a acumular ocho toneladas de latas, equivalentes a 6.000 libras (7.200 euros).

Los medios ingleses señalaron que las empresas de reciclaje pagaban a Hulance entre 20 y 90 peniques, poco más de un euro como máximo, por kilogramo de aluminio. Para alcanzar un kilogramo de envases, se necesitan unas 65 latas.

El joven definió su honorable acción de la siguiente manera: «A veces pienso que preferiría estar jugando videojuegos con mis amigos, porque tengo 13 años. Pero cuando lo pienso más profundamente, realmente me encanta lo que hago porque puedo ayudar a personas y familias que lo necesitan».