Fundación Mutua Madrileña destinará un millón de euros a nuevos proyectos sociales de entidades sin ánimo de lucro

La Fundación Mutua Madrileña ha lanzado su XV Convocatoria de Ayudas a Proyectos de Acción Social a la que destinará un millón de euros que servirán para poner en marcha iniciativas de entidades sin ánimo de lucro dentro y fuera de España.

Mediante esta convocatoria, la Fundación Mutua Madrileña, que preside Ignacio Garralda, pretende reconocer y ayudar a impulsar iniciativas de entidades no lucrativas que contribuyan a mejorar la realidad socioeconómica y la calidad de vida de diversos colectivos vulnerables tanto en España como fuera de nuestras fronteras. A través de ella, ya ha apoyado 415 proyectos de diferentes ONG, que han impactado directamente en la vida de alrededor de 437.000 personas en situación de vulnerabilidad.

En esta decimoquinta convocatoria, los proyectos que opten a una ayuda tendrán que desarrollarse en alguna de las siguientes áreas:

.- Discapacidad: proyectos para mejorar las habilidades o la calidad de vida de personas con discapacidad física, psíquica o sensorial.

.- Violencia de género: iniciativas para mejorar la situación en cualquier ámbito (prevención, concienciación, asistencia, formación y empleabilidad) de las mujeres víctimas de malos tratos o trata, así como de sus hijos/as.

.- Ayuda a la infancia: proyectos que mejoren las condiciones de vida de niños/as con problemas de salud y/o en riesgo de exclusión social por motivos socioeconómicos.

.- Integración laboral de jóvenes en riesgo de exclusión social: programas cuyo fin sea favorecer el acceso al empleo de jóvenes en situación o riesgo de exclusión social.

.- Apoyo a personas mayores en riesgo de exclusión y personas sin hogar: con el objetivo de mejorar su calidad de vida y favorecer la integración social.

.- Cooperación al desarrollo: iniciativas que cubran necesidades básicas de la población infantil en países en vías de desarrollo o en situación de conflicto y contribuyan a reducir los índices de mortalidad en niños y niñas.

Hasta el próximo martes 22 de septiembre a las 15 horas las entidades pueden presentar sus proyectos a través de la web de la Fundación Mutua Madrileña www.fundacionmutua.es, donde también pueden consultar las bases.

Comprometidos con la mejora social

La Fundación Mutua Madrileña lleva más de dos décadas volcada en su compromiso de contribuir a la mejora social a través de cinco áreas de actuación: el apoyo la investigación médica, la difusión de la cultura, la promoción de la seguridad vial, el apoyo a la infancia y la juventud y la acción social.

La convocatoria de Ayudas a Proyectos de Acción Social para apoyar iniciativas de ONG destinadas a mejorar la vida de los más necesitados es uno de sus programas más relevantes. En este campo, la Fundación Mutua Madrileña también lleva a cabo otros programas de apoyo a víctimas de violencia de género y sus hijos, de lucha contra el acoso escolar y de ayuda a la empleabilidad de jóvenes en situación de vulnerabilidad, entre otros.