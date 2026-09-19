La reacción de Justo Márquez, jubilado a los 63 años, tras ver su primera pensión en el banco: «Hoy es un día de gran alegría y entusiasmo para aquellas personas que son pensionistas»

En España, la edad de jubilación se sitúa en los 65 años si has cotizado al menos 38 años y 3 meses, o a los 66 años y 10 meses si no has llegado a ese tiempo. En el caso de Justo Marquéz, ha conseguido jubilarse de forma anticipada a sus 63 años después de haber cotizado más de 35 años como autónomo y en el Régimen General. Su caso está marcado por la decisión favorable de un tribunal médico que decidió aprobar su solicitud de jubilación anticipada, haciéndole disfrutar de «una buena y maravillosa pensión».

35 años de trabajo cotizando en dos regímenes

El acceso a la jubilación anticipada de Justos Márquez se dio como consecuencia de haber cotizado en dos regímenes diferentes, tanto el general como el de autónomo. «He estado más de 35 años cotizando a la Seguridad Social en ambos regímenes simultáneamente», declaró Márquez en un video subido a TikTok. Justo Márquez ha tenido que luchar contra un cáncer que logró superar hace dos años. En diciembre de 2025, el tribunal médico le autorizó, tras someterse a varias pruebas, a acceder a la jubilación anticipada por razones de salud.

«Llevo prácticamente pocos días de jubilado, pero aun así en mi cuenta bancaria hoy se ha encontrado mi sueldo de pensionista», expresó el jubilado con emoción al recibir su primera prestación.

¿Cómo funcionan las jubilaciones en España?

La jubilación en España funciona a través de un sistema público de reparto gestionado por la Seguridad Social, donde las cotizaciones de los trabajadores activos financian las pensiones de los jubilados actuales.

Como se menciona con anterioridad, la edad actual de jubilación se sitúa en los 66 años y 10 meses si no has llegado a los 38 años y 3 meses cotizados; en el caso de que sí, tu jubilación se puede ver anticipada hasta los 65 años.

Existen dos tipos de pensiones. Por un lado, las contributivas, que son para quienes han cotizado el tiempo mínimo requerido. Su cuantía varía de los años cotizados y las bases de cotización previas. Por otro lado, se encuentran las no contributivas destinadas por el IMSERSO, destinadas a ciudadanos en situación de necesidad que no han cotizado lo suficiente o nunca lo han hecho.