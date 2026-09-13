Viajes del IMSERSO 2026-2027: todo sobre las plazas, precios, destinos y hasta cuándo puedes solicitar tu viaje

Los viajes del Imserso para la temporada 2026-2027 comenzarán a venderse en el día de mañana, 14 de septiembre, según ha indicado el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 liderado por Pablo Bustinduy. El programa constará de un total de 879.213 plazas entre destinos de playa, naturaleza, viajes culturales e islas.

El lanzamiento de las reservas será progresivo en función de la comunidad autónoma donde se resida y de si el pensionista tiene la condición de preferente o no preferente.

Esta condición de usuario preferente se establece tras la calificación de las peticiones en aplicación del marco regulador y en la convocatoria del Programa de Turismo del Imserso.

Esta es la fecha en la que se podrá empezar a reservar

El pistoletazo de salida será el 14 de septiembre para los usuarios preferentes de Andalucía, Aragón, Castilla y León, Extremadura, Galicia, La Rioja, Madrid, Melilla y Navarra. Para los no preferentes, tendrán que esperar un día más, hasta el 15 de septiembre.

Para el resto de comunidades, su turno llegará el miércoles 16 de septiembre para los usuarios preferentes y el 17 de septiembre para los no preferentes de Asturias, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Cataluña, Ceuta, Comunitat Valenciana, Illes Balears, Murcia y País Vasco.

El Imserso ya ha empezado a mandar las cartas

El Imserso ya ha enviado 2.938.156 cartas a las 4.602.255 personas acreditadas para participar en el programa. Los comunicados incluyen una clave de cuatro dígitos, distinta del año anterior, que tendrá que usarse para las reservas o compras por internet. Asimismo, en dicha comunicación viene detallada la fecha en la que cada usuario puede confirmar su viaje y sus acompañantes.

Entre los compañeros autorizados se encuentran siempre el titular del expediente y, cuando sea preciso, el cónyuge, pareja de hecho y, en caso de que hubiese, hijos en situación de discapacidad.

Viajes del Imserso por 50 euros

Una de las principales novedades de esta temporada es el mantenimiento de la tarifa reducida de 50 euros, independientemente del destino escogido, para los pensionistas con ingresos mínimos. Un módico precio que atrae a muchos ancianos, que ven esta medida muy difícil de rechazar. El Imserso se encarga de cubrir los gastos restantes del viaje.

Para esta modalidad de viaje se han destinado 7.447 plazas a personas de la tercera edad que perciban una prestación igual o menor al importe de jubilación de la Seguridad Social o de las pensiones no contributivas de incapacidad.

El Programa de Turismo del Imserso ofertará 879.213 plazas durante este año, que se repartirán de la siguiente forma:

Costa peninsular: 440.284 plazas (el 50,1% del total, algo más de la mitad).

(el del total, algo más de la mitad). Costa insular: 228.142 plazas (25,9%) .

. Turismo de escapada: 210.787 plazas (23,9%).

Esta última modalidad comprende circuitos culturales, capitales de provincia, turismo de naturaleza, Ceuta, Melilla y viajes a países europeos.

Las reservas son limitadas

A cada provincia se le asigna un número de viajes para cada destino, calculado proporcionalmente en base a las personas mayores de 65 años censadas y residentes en cada una. Debido a esto, del 14 al 18 de septiembre los solicitantes solo podrán reservar plazas asignadas a su localidad.

A partir del 19 de septiembre, las plazas que hayan quedado libres y sin reservar podrán ser adquiridas por cualquier usuario, independientemente de la provincia a la que pertenezca.

Las modificaciones, renuncias o cancelaciones hacen que la venta permanezca abierta durante todo el año. Por ende, al quedar libres de nuevo, muchas de estas plazas se reincorporan al sistema.

Cómo reservar

Todo aquel que esté interesado en reservar un viaje de Costa Peninsular, Costa Insular y Turismo de Escapada podrá hacerlo de manera presencial o por internet.

Estas últimas podrán realizarse a través de las páginas web de Turismo Social y Mundicolor, aportando el DNI y la clave de acreditación que aparece en la carta del Imserso. También será posible en cualquiera de las agencias de viajes autorizadas, donde solo se necesitará el DNI.